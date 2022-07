"Ahorrar gastando", la mirada sobre la economía argentina de la BBC

Ahora no solo se debe analizar en qué gastar, sino también en cómo resguardar el valor de los ahorros y conseguir al mismo tiempo un sobrante a fin de mes.

Según el análisis de la BBC, las formas tradicionales de ahorrar ya no son tan rentables para los argentinos, que se vuelcan al dólar como moneda de reserva o colocan sus pesos en plazos fijos.

banco central reuters.webp Reuters

El diario internacional pone énfasis en los fuertes controles de capital: para compra dólares oficiales hay que pagar tasas del 65%, y lo máximo que se pueden comprar son US$200 por mes y el mercado informal tampoco supone una alternativa por el aumento paralelo de los últimos días.

Aquellos que poseen sueldos ajustados a la inflación llevan a cabo una táctica que, según la BBC, forma parte de un "oxímoron económico": ahorrar gastando.

Es decir, en vez de comprar dólares o depositar el excedente de su sueldo en un banco, eligen el camino de adquirir productos o bienes durables en el tiempo, como latas de atún, shampoo, ropa o electrodomésticos.

Mirada de la economía argentina en el exterior

argentinos supermercado.webp

"Se lo conoce como la fuga del consumo", explica para la BBC el economista Santiago Manoukian de la consultora Ecolatina.

"La gente que tiene pesos intenta sacárselos de encima porque queman, entonces los usan para consumir bienes, en especial los que tienen muchos componentes importados, y así mantienen el valor de su dinero", agrega.

"Adelantar consumos" o "quemar los pesos argentinos" son expresiones o metáforas que se utilizan para combatir la inflación acelerada y la expectativa de devaluación, como una alternativa a la compra de dólares.

Según Manoukian, "el ahorro y la inversión no son más que sacrificar consumo presente para tener mayor consumo en el futuro. Pero si vos no tenés esa percepción, si el horizonte se te acorta cada vez más, como viene pasando acá, lo más probable es que tomes una actitud de gastar ahora, no gastar después".

En el informe del diario internacional se detallan experiencias de argentinos comerciantes que utilizan esta estrategia: un pizzero o un vendedor de productos para el hogar. Ambos coinciden en la situación actual de los argentinos, donde "gente de clase media y clase media baja buscan productos de cocina, lavarropas, heladeras, algún que otro televisor y celulares, bienes que hoy para muchos son prácticamente de lujo".