El "despertar" de la inflación ya inquieta (temor por puja salarial)

Ninguna de las principales consultoras locales no dejó de proyectar para este año una aceleración inflacionaria. Claro que dado el elevado nivel de incertidumbre local, más allá del que reina a nivel global, hay estimaciones para todos los gustos en virtud de los múltiples escenarios. Pero todas están muy por encima de la presupuestada oficialmente. Lo bueno es que la mayoría descarta un “fogonazo” inflacionario, lo que no es un tema menor. Así y todo, en los últimos meses de 2020 ya emergieron señales claras de que la inflación comenzó a acelerarse. Hay que recordar que en gran parte del año pasado los controles de precios y la recesión lograron mantener a raya la inflación en torno del 2% mensual. Pero sobre el final escaló al 3% para coquetear con el 4%. Y no hay duda que no es lo mismo ir con una macroeconomía al 2% que al 3% o al 4% mensual.