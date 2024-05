Intercambio comercial con Brasil cayó durante abril, ante un desplome de importaciones argentinas

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en abril (36,7%) correspondió principalmente a la suba de vehículos automotores de pasajeros, cebada no molida, productos hortícolas frescos no refrigerados y trigo y centeno no molidos, mientras que la baja interanual de las importaciones argentinas (34,1%) se explicó principalmente por la baja de vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, motores de pistón y sus partes y mineral de hierro.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (u$s4.666 millones) y Estados Unidos (u$s3.325 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó sexta, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s9.770 millones), Estados Unidos (u$s2.957 millones), España (u$s1.152 millones), Holanda (u$s1.108 millones) y Singapur (u$s1.101 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 14,2% en abril de 2024 con respecto a igual mes de 2023, al pasar de u$s27.086 millones a u$s30.920 millones. Por su parte, las importaciones totales aumentaron un 14,3% con respecto a las registradas hace un año (u$s19.146 millones en 2023 vs. u$s21.879 millones este año).

De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario —por vigésimo séptimo mes consecutivo— en u$s9041 millones, una situación semejante a la observada en abril de 2023: en aquel mes el saldo había sido positivo en u$s7940 millones.

Las expectativas de mercado que relevó en abril el Banco Central de Brasil mostraron números más elevados respecto al mes anterior en materia de crecimiento estimado para 2024(2,05% contra 1,9%). La expectativa sobre la suba de precios anual cayó levemente a 3,72% (el mes anterior había sido de 3,75%). Asimismo, se espera que el nivel de tasa de interés Selic suba a 9,63% (1,12 puntos porcentuales menos que el valor actual).