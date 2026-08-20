Japón prepara el lanzamiento de una sonda no tripulada hacia las lunas de Marte + Agregar ámbito en









El proyecto incluyó la participación de agencias de EEUU, Europa y universidades. La misión podría ayudar a desvelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra.

El cohete H3 será el encargado de transportar a la sonda, llamada MMX. JAXA

Japón iniciará el 20 de octubre una ambiciosa misión para recolectar y traer de vuelta muestras de una de las lunas de Marte, anunció este jueves la Agencia de Exploración Aeroespacial (JAXA). Será a través de una sonda no tripulada llamada Martian Moons eXploration (MMX), en colaboración con las agencias espaciales de EEUU y Europa.

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En el proyecto también participaron numerosas universidades y empresas tecnológicas. La misión podría ayudar a desvelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra. La Jaxa indicó que el cohete insignia H3 que transporta la MMX despegará del Centro Espacial de Tanegashima a las 4.41 de la madrugada del 20 de octubre (19.41 GMT del 19 de octubre).

Japón lanzará una sonda no tripulada a las lunas de Marte La nave permanecerá en la órbita de Marte durante unos tres años e intentará aterrizar en Fobos, una de las lunas del planeta rojo. Allí espera recoger al menos 10 gramos de material de la superficie, mientras que el rover Idefix —el nombre en francés del perro del héroe del cómic Astérix— realizará observaciones de la superficie.

La misión se propone analizar lunas de Marte como Deimos y Fobos. La nave también observará a Deimos, otra luna de Marte, pero sin aterrizar. Se prevé que una cápsula de retorno regrese a la Tierra y aterrice en Australia en 2031. Por su parte, la agencia Jaxa espera que la misión revele cómo se formaron Marte y sus lunas, un conocimiento clave para determinar cómo nació el Sistema Solar.

La agencia japonesa señaló que la misión también explorará la posibilidad de utilizar Fobos como una "estación espacial natural" mediante el establecimiento de la tecnología necesaria para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo "esencial para la exploración tripulada" de ese planeta.

"El cohete H3 es el nuevo vehículo de lanzamiento principal de Japón y desde su sitio web. Nuestro objetivo es proporcionar cohetes fáciles de usar que ofrezcan flexibilidad, alta fiabilidad y una excelente relación coste-beneficio, desarrollados teniendo siempre en cuenta las necesidades de los usuarios", indicó Jaxa en su web. Imágenes de la NASA mostraron un cráter en la Luna causado por el choque de un cohete de SpaceX Una sonda espacial de la NASA proporcionó imágenes de un cráter causado por el choque de una nave de la compañía SpaceX en la Luna. Fue luego de que el dispositivo orbitara cerca del planeta, cuando capturó los resultados del impacto y mostró una comparación del antes y después. La misión de SpaceX que generó el impacto remite a la etapa superior del cohete Falcon, que se estrelló contra la Luna a 8.700 km/h el 5 de agosto, tras haber vagado por el espacio durante más de un año. A partir de estas nuevas fotos del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, el cráter reciente parece tener 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad, indicaron científicos. En la grabación, se ven vetas oscuras y brillantes que salen desde el cráter como alas de mariposa.

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