El Global 2035, el nuevo faro de la deuda argentina bajo legislación extranjera

En cuanto al “Pacto de Caballeros”, y pese a un día de altas bajas en Wall Street, los títulos públicos argentinos se mantuvieron y sólo mostraron leves contracciones; más cercanas a una corrección que a una voluntad de venta. La interpretación oficial es que ese acuerdo virtual y clásico de los mercados financieros mundiales, se cumplió. La teoría es la siguiente. Siempre que se reestructura de manera voluntaria la deuda soberana o una gran empresa sale al mercado unos días después los grandes operadores financieros tenedores de esos papeles sostienen el precio o lo hacen crecer de manera prolija, pero nunca se viven avalanchas vendedoras que hagan que la inversión comience su vida útil con malas señales. Más aún si los colocadores son entidades del club de los grandes del mercado financiero mundial, como el Bank of America y el HSBC. Se trata de una estrategia habitual y normal de buenas artes del sistema financiero internacional, para que el precio de los bonos en una reestructuración reciente no colapse. En el pacto intervienen también intervienen los grandes fondos de inversión que reestructuraron la deuda en default, y entre los que se encuentran BlackRock, PIMCO, Templeton, Ashmore, Contrarian, Fidelity, Greylock y el resto de las grandes casas de inversión que finalmente aceptaron la propuesta del Gobierno; y que son los grandes poseedores del Global 2035. Todos evitarán revender rápidamente estos papeles (junto con el 2030), evitando perder rápidamente valor de los nuevos Globales, haciendo que la nueva deuda tenga un mal debut.

En general, la estrategia que se espera de los grandes fondos de inversión, debería ser la de sostener en el tiempo sus tenencias, a la espera de una estabilización en el precio de la deuda argentina, con la esperanza de que en algunos meses la economía local comience a dar signos serios de recuperación y el ministro Martín Guzmán muestre sus planes de mediano y largo plazo. Sin embargo este acuerdo/estrategia tiene plazo de vencimiento. Si ya iniciado el próximo año no hay señales serias de recuperación, si no hay novedades de un acuerdo con el FMI o las promesas fiscales, monetarias e inflacionarias no se cumplen las ventas podrían acelerarse. Y ya no estarán el Bank of America o el HSBC para parlamentar.

Para Guzmán, mantener este frente externo en paz, es fundamental para poder diseñar con cierta tranquilidad las líneas políticas internas. Nadie espera de los fondos de inversión y particulares (sin presencia en tenencias de la deuda local reestructurada), que se interesen en la deuda argentina y apuesten en el largo plazo por los nuevos títulos argentinos. Sabe Guzmán que por muchos años el país seguirá siendo un paria para los mercados financieros internacionales. Algo de esto se reflejó en la calificación de CCC+ que Standard & Poors le otorgó a los nuevos bonos, un nivel similar al que exhibe la deuda de países como la República del Congo, Mozambique, Belice y Angola. Menor además del B que logró Ecuador, reciente reestructurador.