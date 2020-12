Para inversores: qué acciones y sectores mirar en la pospandemia

De cara al 2021 y descontando el comienzo de la vacunación en los próximos meses los bancos de inversión ya rediseñan escenarios de lo que algunos dan por llamar la nueva era, la reglobalización. Con la mira puesta en el 5G como uno de los driver de los mercados mundiales los expertos intentan responder al interrogante si ya no es tarde para comprar y así procuran identificar temas claves y compañías para los inversores. Como supuesto de análisis los expertos consideran que Wall Street no rendirá tanto en 2021 como otros mercados. En este contexto, mientras gobiernos y empresas se replantean las supuestas ventajas de las cadenas globales de suministros, que hacen un uso intensivo de la deslocalización, para Capital Group (CG), uno de los fondos de inversión más influyentes del mundo, el comercio mundial se adaptará a las nuevas circunstancias. Pero no es que se llegó al punto álgido de la globalización, sino que puede darse un punto de inflexión en el que va cambiando de forma, impulsada por las circunstancias más recientes. De ahí que CG identifica varias temáticas y empresas que serán ganadoras en este nuevo escenario.