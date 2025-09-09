Sigue firme el apetito de los fondos ETF por el oro: gestionan ya el equivalente al 65% del PBI argentino Por Jorge Herrera







Los fondos cotizados ETF globales de oro no paran de comprar. En agosto lo hicieron por tercer mes consecutivo llegando a gestionar una cartera total de más de u$s400.000 millones, lo que equivale a casi 65% de PBI argentino.

Los activos totales bajo gestión de los ETF de oro globales en agosto llegaron hasta los u$s407.000 millones. irene zaera.

Los precios del oro siguen escalando en el mercado spot y en el de futuros, en el que coquetea ya con los u$s3.700 la onza. Por eso no extraña que, junto con la demanda sostenida de los bancos centrales del mundo, también los fondos ETF globales sean otro de los protagonistas de la fiebre del oro. Los ETF de oro globales registraron su tercer mes consecutivo de entradas en agosto, una vez más liderados por los fondos occidentales. Según relevamientos privados las inversiones gestionadas por estos ETF alcanzaron en agosto pasado otro récord tras registrar compras por tercer mes consecutivo.

¿Qué más se dice del accionar reciente de los ETF de oro? El mes pasado, los ETF globales de oro con respaldo físico atrajeron u$s5.500 millones, extendiendo su racha de entradas a tres meses. Al igual que en julio, los fondos norteamericanos y europeos lideraron las entradas globales, mientras que Asia y otras regiones registraron salidas moderadas. Sin embargo, la entrada acumulada de u$s47.000 millones alcanzó la segunda mayor cifra registrada tras el pico de 2020. Según datos de LBMA, Bloomberg, Company Filings, ICE Benchmark Administration y WGC, las entradas de capital en agosto junto con un nuevo aumento del precio del oro impulsaron los activos totales bajo gestión de los ETF de oro globales un 5% más, hasta los u$s407.000 millones, estableciendo un nuevo récord para el cierre del mes. Por el lado de las tenencias, se observa que continuaron aumentando, con un incremento de 53 toneladas hasta las 3.692 toneladas, el valor más alto para el cierre del mes desde julio de 2022 aunque un 6% por debajo del récord de 3.929 toneladas alcanzado en la primera semana de noviembre de 2020.

Oro: ¿quiénes compraron y quiénes vendieron? Los fondos norteamericanos sumaron u$s4.100 millones, la tercera entrada mensual consecutiva en la región. Según los analistas, la continua fortaleza de la demanda se puede vincular al riesgo comercial persistente e incertidumbre más amplia del mercado; al consenso sobre las operaciones cortas en dólares, que reduce el costo de oportunidad de mantener el oro; a las expectativas de tasas más bajas a medida que el mercado digirió los comentarios de Jerome Powell (jefe de la Fed) en Jackson Hole como moderados. Con relación a esto último, señalan que fue posiblemente el catalizador más importante hacia fin de mes, dado que las salidas de capital que se habían observado en los días previos a Jackson Hole se revirtieron rápidamente, dado que los inversores anticiparon un recorte de tasas en septiembre. Por otro lado, también destacan que los ETF de bajo costo respaldados por oro, a menudo considerados un indicador de posicionamiento estratégico a largo plazo, están registrando su mejor año histórico. La visión de los expertos es que esto indica que, más allá del ruido del mercado a corto plazo, los inversores están aumentando constantemente sus asignaciones a activos refugio en respuesta a un contexto de elevados riesgos.

Con respecto a los volúmenes negociados de ETF de oro hubo una retracción en todas las regiones, cayendo un 9% mensual hasta los u$s4.500 millones diarios. Sin embargo, las actividades de negociación OTC aumentaron, alcanzando un promedio de u$s171.000 millones diarios en el mes, un 12% más que en julio y muy por encima del promedio de 2024, de u$s128.000 millones diarios. Mientras que las posiciones largas netas totales en futuros de oro en COMEX cayeron un 3,4% durante el mes, cerrando agosto en 652 toneladas, mientras que las posiciones largas netas de los gestores de fondos aumentaron un 3,7% hasta las 461 toneladas. Según los analistas, las apuestas alcistas de los gestores de fondos aumentaron considerablemente a principios de agosto tras la noticia de los aranceles estadounidenses sobre el oro suizo, lo que provocó un aumento repentino del precio del oro en COMEX. Además, las subas consecutivas de precios hacia finales de mes también impulsaron el aumento de las posiciones largas entre los operadores de futuros de oro.

