Fondos globales alcistas con la región (no tanto con Argentina)

Si bien no hay un alocado optimismo, ya que la “nueva” normalidad no tiene aún fecha cierta, se percibe una mejor predisposición de parte de los fondos de inversión e inversores institucionales para con los mercados emergentes que les pueden brindar mejores retornos luego de las fuertes subas acumuladas en Wall Street y en el resto de la UE. De ahí que resulta interesante conocer el pensamiento de los fondos internacionales que invierten en Latinoamérica para los próximos meses según un sondeo del BofA que proyecta un espíritu alcista pero de rotación de carteras. Sin embargo, a modo de anticipo, vale señalar que Argentina podría perderse esta bonanza de inversores hambrientos ya que al ser consultados sobre cómo veían la evolución de la situación en Argentina durante los próximos seis meses, el 74% respondió que cree que la situación se deteriorará aún más, en línea con el mes pasado. De modo que la visión sobre las perspectivas locales no ha mejorado en nada, y tanto un fisco y un sector privado ávidos de financiamiento podrían quedar fuera del radar de la marea de liquidez global.