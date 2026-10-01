La inflación se acelera: qué proyectan las consultoras privadas para el IPC de septiembre

Tras la cifra de 1,7% de agosto, relevamientos privados prevén un leve repunte debido a la aceleración en la canasta básica, indumentaria y servicios. Los detalles, en la nota.

Luego del registro del 1,7% de inflación en agosto, la dinámica de precios en septiembre interrumpió la tendencia a la baja que buscaba consolidar el gobierno nacional. Los relevamientos de las principales consultoras privadas cerraron el mes con proyecciones al alza , estimando un índice mensual que oscila entre el 1,8% y el 2,0%.

De confirmarse las proyecciones privadas, el IPC de septiembre marcaría un repunte moderado en comparación con el dato de agosto. Los analistas señalan que la presión del mes estuvo motorizada principalmente por los rubros de alimentos, indumentaria y combustibles, sumados a ajustes en tarifas, transporte y actividades recreativas.

Dentro del espectro de las consultoras privadas, EconViews registró la proyección más moderada con un 1,8 %. Por su parte, Invecq y C&T Asesores Económicos ubicaron el IPC de septiembre en un 1,9% , al tiempo que Analytica, Equilibra, Eco Go y Libertad y Progreso encendieron las señales de mayor aceleración proyectando un 2,0%.

Durante septiembre, las consultoras privadas detectaron presiones sobre el nivel general de precios concentradas en rubros de consumo cotidiano y productos estacionales. La evolución del capítulo de alimentos y bebidas se ubicó entre los factores más determinantes de los relevamientos, al tiempo que la indumentaria y los combustibles aportaron tensiones específicas en el tramo final del mes.

De confirmarse las proyecciones privadas, el IPC de septiembre marcaría un repunte moderado en comparación con el dato de agosto.

La Fundación Libertad y Progreso informó que, con datos relevados hasta el 28 de septiembre, proyectó una inflación del 2,0% para el mes. La entidad remarcó que este resultado implicaría una aceleración respecto del mes de agosto. El principal motor del índice fue el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que trepó un 3,2% intermensual y explicó por sí solo 0,7 puntos porcentuales de la variación general proyectada.

El comportamiento de los alimentos también formó parte del análisis de la consultora Equilibra. Su director, Lorenzo Sigaut Gravina, señaló que la inflación de septiembre subió “un par de décimas” después de la baja de agosto. El economista remarcó que los precios estacionales mostraron una dinámica diferente a la de agosto y sumaron presión al índice. “A diferencia de agosto, este mes los precios estacionales subieron, se aceleró la inflación en alimentos”, marcó.

Alimentos y Bebidas: El rubro trepó 3,2% intermensual según Fundación Libertad y Progreso, explicando gran parte de la aceleración.

Según los datos oficiales del INDEC, el capítulo de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 1,7% mensual en agosto, alineándose con el nivel general del IPC. Esta moderación en la canasta básica se convirtió en el principal ancla que permitió consolidar la baja en la tasa de inflación general durante ese período.

La Fundación Libertad y Progreso señaló además un incremento del 3,0% en el rubro de restaurantes y hoteles. Esta variación se ubicó por encima de la proyección general del 2,0% estimada por la entidad, acompañando la presión alcista registrada en el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Indumentaria, al alza

La indumentaria se posicionó como un factor clave en los relevamientos de septiembre. Según Alejandro Giacoia, economista de EconViews, la llegada de la nueva temporada primavera-verano genera habitualmente un ajuste al alza en los precios del sector, aportando un elemento de tracción extra al IPC del período.

“Nuestra estimación de inflación es 1,8% en septiembre. Alimentos nos viene dando bien en nuestro relevamiento de precios, pero septiembre es un mes donde suele haber aumentos fuertes en la vestimenta. También pegan las subas de combustibles”, afirmó Giacoia.

La indumentaria se posicionó como un factor clave en los relevamientos de septiembre. Foto: Pixabay

¿Y los combustibles?

Los combustibles se situaron entre los factores bajo observación durante las últimas jornadas de septiembre. En la semana previa, diversas compañías petroleras anunciaron incrementos de entre el 2% y el 5% en los precios de surtidor, impulsados por la suba de la cotización internacional del crudo Brent.

YPF se sumó a la ola de reajustes en surtidores con un incremento promedio del 1% en sus combustibles. La medida aportó un elemento adicional al monitoreo de precios de las consultoras privadas, que ponderaron de manera diversa la traslación de este aumento sobre la cifra final del IPC de septiembre.

Giacoia incluyó los incrementos en los combustibles entre los factores que determinaron la proyección de EconViews. El cálculo del 1,8% de la consultora contempló la evolución de este rubro, sumada al comportamiento de los alimentos y la vestimenta a lo largo del mes.

Giacoia incluyó los incrementos en los combustibles entre los factores que determinaron la proyección de EconViews. Depositphotos

Por su parte, Sigaut Gravina, sostuvo que el efecto más fuerte de los aumentos de combustibles de fin de mes se concentraría en octubre. “La suba de combustibles a finde mes impactará mayormente en octubre”, indicó el director de Equilibra.