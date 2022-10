Fuerte contrapunto entre De Mendiguren y Dante Sica ante empresarios

Primero fue De Mendiguren quien replicó a Sica. “No es así lo que decís. Hoy la Argentina está mejor que en el período 2016-2019. Hay una fórmula que mide la apertura de la economía. El país tiene el 33%. El promedio del gobierno anterior fue de 28%”, aseguró.

Ante eso, Sica le respondió de inmediato: “Vasco [como le dicen a De Mendiguren], pensar que todo este sistema de cepo y retenciones es un modelo de economía abierta es herir la inteligencia de todos los que estamos acá”.

El contrapunto ocurrió en el panel denominado “Inserción de Argentina en el mundo: debate”, que moderaron el secretario general de Redacción de La Nación, José del Rio, y Sergio Kaufman, director de IDEA y Presidente de Accenture Argentina y Sudamérica Hispana.

Sica, prosiguió su razonamiento: “Venimos de una economía altamente cerrada. Tenemos muchos empresarios a los que les gusta más negociar rentabilidad en los despachos oficiales que en los mercados”, dijo.

De Mendiguren, ante esto, señaló: “Vos sabés que manejar el PowerPoint no es lo mismo que sentarse en la función pública. Estuviste en el gabinete del mejor equipo de los últimos 50 años. Sacaron el cepo, pusieron el cepo; iban a terminar con la inflación, volvió la inflación. Subieron tarifas, congelaron tarifas”, le enrostró.

Luego, se planteó la supuesta contradicción de que el país exporta “lo que come”, ante lo cual De Mendiguren opinó: “Si me tengo que insertar al mundo, lo primero que debo hacer es generar una macro que como empresario me lo permita. Si querés que me inserte con el triple de tasa de interés, atrasos cambiarios que generaban enormes rentas en el sector financiero… Si querés que vaya a jugar al tenis a Roland Garros, no me mandes con una paleta de pádel”.