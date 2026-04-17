Cuánto salen las cafeteras en abril 2026 y cuál conviene comprar

Estos aparatos son indispensables para preparar la bebida que acompaña a muchos en su hogar y fundamental para empezar las jornadas.

Es normal que uno en su hogar , para iniciar el día, busque tomarse una taza de café . Esta bebida acompaña la vida de millones de personas, e incluso hay quienes ingieren más de una dosis diaria, por lo que, a la hora de elegir cómo prepararlo, es necesario contar con una buena cafetera .

Pero, al haber tantos modelos, existen muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar una. Desde la comodidad hasta el mantenimiento y los costos a futuro, dependiendo de los insumos que necesite el aparato seleccionado, hay varias cuestiones que los usuarios necesitan resolver antes de invertir.

Las cafeteras se diferencian principalmente por la forma en que preparan el café y por el nivel de participación que exige el usuario durante el proceso. Esa combinación es la que define tanto la comodidad de uso como el resultado que se obtiene en cada taza.

Existen muchos modelos y es indispensable evaluar el uso que se le va a dar para quedarse con la opción más óptima.

Las cafeteras de cápsulas funcionan con porciones individuales de café ya dosificado. El sistema es simple: se coloca la cápsula, se presiona un botón y en pocos segundos la bebida está lista. Esta facilidad las vuelve una opción práctica para el uso diario, especialmente cuando se busca rapidez y poca limpieza.

Sin embargo, obliga al usuario a comprar cápsulas compatibles de forma constante. Esto genera un gasto más alto con el paso del tiempo en comparación con otras alternativas, además de limitar las opciones de café disponibles según el sistema.

Las cafeteras espresso utilizan presión para preparar el café, lo que permite obtener una bebida más concentrada y con espuma en la superficie. Este método es el que más se acerca al resultado de un bar y suele ser elegido por quienes buscan un sabor más intenso.

Dentro de este grupo hay modelos manuales, donde el usuario controla todo el proceso, y automáticos, que simplifican gran parte de la preparación. Algunos equipos también permiten calentar o espumar leche, lo que amplía las opciones de bebidas.

Cafetera Freepik No es necesario acudir a la última tecnología para poder preparar un café de calidad. Freepik

Las cafeteras de filtro o goteo preparan el café de manera continua y permiten hacer varias tazas en una sola vez. Son fáciles de usar, requieren poco mantenimiento y tienen un costo accesible, por lo que se mantienen como una opción habitual.

El café que producen es más suave que el de otros métodos, lo que las hace adecuadas para consumo frecuente. Además, no requieren insumos específicos más allá del café molido y los filtros.

Las cafeteras italianas tipo moka y las prensas francesas son opciones simples y económicas. Ambas permiten controlar el proceso sin depender de sistemas automáticos ni de insumos específicos. La moka utiliza vapor para generar presión y obtener un café concentrado, mientras que la prensa francesa deja reposar el café en agua caliente antes de filtrarlo. Esto da como resultado una bebida con más cuerpo y sabor marcado.

Qué hay que tener en cuenta antes de elegir la cafetera ideal

Antes de elegir una cafetera, conviene definir el uso real que se le va a dar. La cantidad de tazas por día, la frecuencia de consumo y si se prepara café para una o varias personas son factores que influyen directamente. No es lo mismo una persona que toma café de forma ocasional que alguien que lo consume muchas veces al día.

El tiempo disponible también es importante. Algunas máquinas preparan café en pocos segundos, mientras que otras requieren más pasos y dedicación, lo que puede influir en la frecuencia de uso. Si el proceso resulta lento o incómodo, es probable que la cafetera termine usándose menos.

El espacio disponible en la cocina es otro factor a tener en cuenta. Hay modelos compactos que se adaptan a cualquier superficie, pero otros ocupan más lugar y necesitan una ubicación fija. Esto puede ser determinante en ambientes pequeños o con poco espacio libre.

El mantenimiento también influye en la elección. Algunas máquinas requieren limpiezas periódicas para evitar acumulación de sarro o residuos internos, mientras que otras tienen un cuidado más simple. Este punto impacta tanto en la durabilidad del equipo como en la comodidad de uso.

Por último, hay que tener en cuenta el costo total. No solo el precio de compra, sino también el gasto en insumos como cápsulas o café, que puede variar según el tipo de máquina. En algunos casos, una opción más económica al inicio puede resultar más costosa con el uso continuo.

Cafetera Freepik Existen modelos muy avanzados, que cuentan con pantallas que son de mucha utilidad para el usuario. Freepik

Precios de las diferentes cafeteras en el mercado argentino

Los precios de las cafeteras varían según el tipo de máquina y las funciones que incluye cada modelo. En las cafeteras de cápsulas, los modelos más accesibles se ubican entre los $150.000 y $180.000. Las opciones con mayor presión, apagado automático o espumador de leche se encuentran entre los $200.000 y $380.000. En los equipos más completos, que incluyen sistemas automáticos para preparar o espumar leche, los precios pueden superar el $1.400.000.

En las cafeteras espresso, los modelos de entrada se encuentran entre los $75.000 y $150.000. La gama media, con vaporizador para espumar leche y materiales más resistentes, se ubica entre los $250.000 y $800.000. En cuanto a la gama alta, que incluyen molinillo integrado y preparación automática, parten de los $900.000 y pueden llegar a los $1.200.000.

Las cafeteras de filtro son las más económicas. Los modelos estándar van de $45.000 a $75.000, mientras que las versiones con programación horaria o control de intensidad pueden acercarse a los $100.000. En los casos que incluyen molinillo, los precios pueden alcanzar los $220.000.

En las cafeteras italianas, los modelos básicos se consiguen entre $25.000 y $65.000. Las versiones de acero inoxidable o aptas para cocinas de inducción se ubican entre los $120.000 y $250.000. Por último, las cafeteras francesas tienen precios que van de $35.000 a $60.000 en sus versiones más comunes. Los modelos de mayor capacidad o con doble pared para mantener el calor pueden alcanzar los $90.000.