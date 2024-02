Juicio por YPF: Burford exige información a la Justicia de EEUU sobre posibles bienes embargables de la Argentina

Burford Capital , empresa demandante en el juicio por la expropiación de YPF por el que Argentina debe negociar el pago de una condena por hasta u$s 16.000 millones , presentó ante el juzgado un escrito de 122 páginas con el objetivo de identificar bienes del Estado potencialmente embargables .

Además, las empresas demandantes, en la solicitud, reclaman información sobre el swap de monedas acordado entre el Banco Popular de China y el Banco Central de la República Argentina.

La parte demandante del caso, es decir, las empresas, no solicitaron un embargo directo, sino que piden en primera instancia el esclarecimiento de la información sobre los bienes argentinos frente a la falta de cooperación por parte del Estado.

"Esta madrugada finalmente nos enteramos porqué los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF aún no habían ejercido su derecho a embargar activos del Estado: Argentina no está cooperando desde el primer pedido de información el pasado 16 de octubre. Anoche se presentaron 122 páginas con pedidos de información de activos y las respuestas de los gobiernos de Fernández y Milei", explicó el abogado Sebastián Maril a partir de su cuenta de X (ex Twitter).

Argentina apeló el fallo por el caso YPF y pide que sea juzgado en el país

El Gobierno, mientras recibe presión judicial por parte de sus demandantes, apeló el fallo de la jueza Preska que obliga al país a pagar una indemnización de u$s 16.100 millones por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012 sosteniendo que el caso tiene que ser juzgado en el país y que se “inflaron enormemente” los daños de los demandantes.

El escrito fue presentado la semana pasada por los abogados que representan al país. La línea de la apelación, el primer avance en el caso bajo el Gobierno de Javier Milei, sigue la misma argumentación de la defensa del Estado argentino durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

En el documento, la Argentina le pidió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revierta el fallo del tribunal de Preska, el cual “aplicó erróneamente la legislación pública y privada argentina al respaldar los reclamos de los demandantes”.