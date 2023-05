Kulfas rompió el silencio: la interna, Cristina y la gestión de Alberto Fernández

“En Argentina la inflación reapareció en el año 2007, vamos 16 años ya con inflación, primero moderada, 25% por año, después un poquito más que moderada, 50%, y ahora estamos ya en un régimen de alta inflación, del cual ya no se sale gradualmente ”, dijo el ex funcionario, quien fue removido de su cargo en junio del año pasado en medio de una puja que mantuvo con el kirchnerismo duro y la vicepresidenta.

En una entrevista con Radio Con Vos, el economista se refirió a la necesidad de impulsar “un plan de estabilización” para frenar el incremento sostenido y generalizado de los precios -que en marzo fue del 7,7% de acuerdo al INDEC- y dijo: “¿Qué hicimos estos 16 años para combatir la inflación? Y mi respuesta es prácticamente nada. Durante los 8 años de Cristina no hubo ningún plan antiinflacionario. Más bien lo que hubo fue una negación total del fenómeno. Después vino Macri y dijo ‘esto es una pavada’. Creo que fruto de esa banalidad, de no haber hecho un diagnóstico adecuado, terminó con el doble de inflación. Y a Alberto ya sabemos, y no es que lo quiera disculpar, le tocó un contexto uno peor que el otro. Cuando salía de uno, le tocaba otro flagelo distinto, no llegó a plantear un plan de estabilización que creo sin duda era necesario”.