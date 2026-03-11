Carlos Melconian espera un 2026 "regresivo" y apuntó contra Javier Milei: "Su mayor activo es que no tiene nada enfrente" + Seguir en









El economista cuestionó la caída del poder adquisitivo y sostuvo que los salarios deberían subir 30% para reactivar el consumo.

Melconian habló en Expoagro y advirtió que el año podría ser recesivo pese a la estabilidad macroeconómica.

El economista liberal Carlos Melconian, cuestionó este miércoles el plan económico del gobierno de Javier Milei, aunque reconoció que “su mayor activo es que no tiene nadie enfrente”, de cara a una posible reelección en 2027. Las declaraciones del antes cercano al presidente se dieron en el segundo día de la Expoagro 2026, un año del que espera que sea "recesivo".

“El poder adquisitivo está muy caído”, remarcó Melconian, y reconoció que para ver una mejora y por los tanto un mayor consumo, los salarios deberían crecer en un "30 por ciento". “Dejando de lado la fantasía de la dolarización, se necesita plata en la calle, crédito en los bancos”, explicó el economista. También criticó la intervención del dólar desde el inicio de la gestión: "No me gusta el dólar fijo, porque se va a meter en un quilombo al pedo. Y mucho menos en los próximos tres o cuatro meses”, indicó el economista.

“El Gobierno tiene que entender que es un gobierno de transición y tiene que ir acomodando. No puede reprimir. A alguien se le escapó que lo quieren a $1.350 y eso es un problema. No estoy proponiendo una devaluación, pero si valiera $1.650, estaría mucho más contento y tranquilo”, aclaró Melconian.

El equipo económico en la mira Por otro lado evaluó los escenarios que tendrá el Gobierno en los próximos meses, respecto al plan económico. “Hace 18 meses que la inflación está en dos y medio”, por lo que consideró que Milei “va a tener que tomar una decisión”. “O continúa encaprichado en hablar de ´cero coma algo´, que nadie se lo ha pedido, o toma una decisión de regular la actividad y no llegar al cero coma algo con la paz en el cementerio". Finalmente, criticó duramente al equipo economico y a los cercanos al presidente, ya que “Alguien le tiene que hablar. Son un equipo de auto castrados que no dicen nada".