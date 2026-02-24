La inteligencia artificial dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en un motor de competitividad global. Su cadena de valor es amplia y profunda: va desde la energía que alimenta los data centers, pasando por el hardware especializado, hasta los algoritmos y aplicaciones que transforman sectores enteros de la economía. En este escenario, la pregunta clave no es quién acumula más servidores o chips, sino cómo cada país y cada empresa define su rol estratégico dentro de este ecosistema.
Soberanía digital de la inteligencia artificial: definir el rol estratégico en la cadena de valor
El reporte de Bain & Company y World Economic Forum remarcó la necesidad diversificar riesgos, garantizar interoperabilidad y proteger datos bajo marcos legales y éticos propios.
El reporte de Bain & Company y World Economic Forum “Rethinking AI Sovereignty: Pathways to Competitiveness through Strategic Investments”, muestra que la verdadera ventaja competitiva no surge de la autosuficiencia total —una meta inalcanzable—, sino de la capacidad de gobernar y coordinar los ecosistemas digitales. La soberanía moderna significa diversificar riesgos, garantizar interoperabilidad y proteger datos bajo marcos legales y éticos propios.
En el ámbito empresarial, esto se traduce en una oportunidad concreta: especializarse en los eslabones de la cadena donde existen ventajas comparativas genuinas. Apostar a todo el espectro de la IA diluye recursos y conduce a la irrelevancia; en cambio, concentrar capital público y privado en clústeres de excelencia maximiza el impacto.
En países emergentes como Argentina, esta lógica abre caminos claros:
- Infraestructura energética y geográfica: el sur del país ofrece amplitud térmica y acceso a energías limpias (eólica, solar), condiciones ideales para instalar data centers eficientes y sostenibles.
- Economía del conocimiento: el talento local y el pipeline de profesionales en ciencia de datos y programación permiten construir casos de uso de IA en sectores como fintech, biotecnología o manufactura avanzada.
- Datos sectoriales únicos: industrias como agro, energía y salud generan información valiosa que puede convertirse en aplicaciones de IA con alto valor agregado.
Definir estos arquetipos de desarrollo es una forma clave de alinear incentivos y acelerar la participación del sector privado. Cuando las empresas saben en qué terreno jugar y qué capacidades potenciar, el capital fluye con mayor claridad y los proyectos escalan más rápido.
La soberanía digital, entonces, deja de ser una discusión abstracta sobre infraestructura y se convierte en una estrategia pragmática: ¿qué parte de la cadena de valor de la IA podemos capturar y cómo generamos reglas que nos permitan hacerlo de manera competitiva y sostenible?
El poder no está en poseer cada componente de la tecnología, sino en gobernar el ecosistema de manera inteligente. Para Argentina y otros países emergentes, la oportunidad está en especializarse, construir ventajas diferenciales y convertirse en actores relevantes dentro de un mercado global que no espera a nadie.
