Soberanía digital de la inteligencia artificial: definir el rol estratégico en la cadena de valor

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en un motor de competitividad global. Su cadena de valor es amplia y profunda: va desde la energía que alimenta los data centers, pasando por el hardware especializado, hasta los algoritmos y aplicaciones que transforman sectores enteros de la economía. En este escenario, la pregunta clave no es quién acumula más servidores o chips, sino cómo cada país y cada empresa define su rol estratégico dentro de este ecosistema.

El reporte de Bain & Company y World Economic Forum “Rethinking AI Sovereignty: Pathways to Competitiveness through Strategic Investments”, muestra que la verdadera ventaja competitiva no surge de la autosuficiencia total —una meta inalcanzable—, sino de la capacidad de gobernar y coordinar los ecosistemas digitales. La soberanía moderna significa diversificar riesgos, garantizar interoperabilidad y proteger datos bajo marcos legales y éticos propios.

En el ámbito empresarial, esto se traduce en una oportunidad concreta: especializarse en los eslabones de la cadena donde existen ventajas comparativas genuinas. Apostar a todo el espectro de la IA diluye recursos y conduce a la irrelevancia; en cambio, concentrar capital público y privado en clústeres de excelencia maximiza el impacto.

En países emergentes como Argentina, esta lógica abre caminos claros:

Infraestructura energética y geográfica : el sur del país ofrece amplitud térmica y acceso a energías limpias (eólica, solar), condiciones ideales para instalar data centers eficientes y sostenibles.

Economía del conocimiento : el talento local y el pipeline de profesionales en ciencia de datos y programación permiten construir casos de uso de IA en sectores como fintech, biotecnología o manufactura avanzada.

: el talento local y el pipeline de profesionales en ciencia de datos y programación permiten construir casos de uso de IA en sectores como fintech, biotecnología o manufactura avanzada. Datos sectoriales únicos: industrias como agro, energía y salud generan información valiosa que puede convertirse en aplicaciones de IA con alto valor agregado. Definir estos arquetipos de desarrollo es una forma clave de alinear incentivos y acelerar la participación del sector privado. Cuando las empresas saben en qué terreno jugar y qué capacidades potenciar, el capital fluye con mayor claridad y los proyectos escalan más rápido.

La soberanía digital, entonces, deja de ser una discusión abstracta sobre infraestructura y se convierte en una estrategia pragmática: ¿qué parte de la cadena de valor de la IA podemos capturar y cómo generamos reglas que nos permitan hacerlo de manera competitiva y sostenible? El poder no está en poseer cada componente de la tecnología, sino en gobernar el ecosistema de manera inteligente. Para Argentina y otros países emergentes, la oportunidad está en especializarse, construir ventajas diferenciales y convertirse en actores relevantes dentro de un mercado global que no espera a nadie.