J.P. Morgan apuntó a la tensión global y el avance de la Inteligencia Articial como factores de la incertidumbre en los mercados

En su encuesta anual, el banco estadounidense analizó que la volatilidad vinculada al desarrollo tecnológico se extenderá al menos por los próximos tres años.

El dinamismo de la coyuntura genera proyecciones de inestabilidad en las inversiones.

Día tras día, los hechos se reiteran: la geopolítica se tensa en todos los continentes, en simultáneo a que la Inteligencia Artificial (IA) es uno de los factores determinantes para la performance de Wall Street. La recurrencia de esos comportamientos terminaron de consolidarlos como los elementos más influyentes para el mercado según un estudio reciente de J.P. Morgan, empujando a que los inversores operen en contexto de volatilidad.

A través de su encuesta anual a 955 traders y profesionales financieros, la institución bancaria estadounidense relevó que el 41% de los consultados consideran que las tensiones geopolíticas serán el motivo de mayor impacto en lo mercados financieros, duplicándose con respecto a los que subrayaban ese factor a comienzos del 2025. "El mercado podría no ver una resolución rápida de la situación actual", planteó Chi Nzelu, director del grupo de análisis de la J.P. Morgan.

A ellos se le suma la incertidumbre al respecto de cómo mutará la IA con los hallazgos más recientes de la innovación tecnológica, motivo elegido por 19% de los encuestados. El análisis apunta a que esta variabilidad se extenderá al menos por los próximos tres años, dado que las empresas continúan invirtiendo en el perfeccionamiento de software para obtener ventajas competitivas de mercado. El podio es completado por las políticas arancelarias, que se llevó el 13% de las elecciones.

Estos motivos de volatilidad impactan principalmente en "la preocupación por el costo esperado de la liquidación de inventario", según señaló Nzelu, quien también anticipó una redefinición del rol de los metales preciosos como reserva de valor en su competencia con los criptoactivos. En ese sentido, los tokens continúan siendo considerados como una oportunidad dentro de los activos digitales del mercado, al ser elegidos por un 48% de los inversores y un 33% de los compradores encuestados. Dentro de los encuestados hubo opinión unánime al respecto de su voluntad de aumentar su actividad de trading electrónico

