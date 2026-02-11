Baja la aprobación de Donald Trump en EEUU en medio de polémica por operaciones de ICE

Las políticas migratorias del republicano tocaron puntos mínimos de aceptación. De esta forma, mutó la percepción pública.

La gestión en materia migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , registra un respaldo cada vez más bajo entre la población estadounidense, según varios sondeos nacionales realizados en las últimas semanas.

De acuerdo con una encuesta nacional de Reuters/Ipsos, solo el 39 % de los estadounidenses aprueba la forma en que Trump ha manejado el tema de la inmigración, mientras que el 53 % rechaza sus políticas en ese rubro. Esa proporción de aprobación representa un nivel mínimo desde que regresó a la Casa Blanca y se sitúa por debajo de cifras previas obtenidas en encuestas similares.

El sondeo, realizado entre el 23 y el 25 de enero de 2026 con más de 1.100 adultos a nivel nacional, mostró también que una mayoría, alrededor del 58 % de los encuestados, considera que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han ido “ demasiado lejos ” en sus acciones, frente a apenas un 12 % que sostuvo que no lo han hecho suficientemente.

El descenso en las cifras de aprobación está relacionado con la percepción pública sobre las tácticas de aplicación de la ley migratoria tras varios incidentes de alta visibilidad en Minneapolis , donde operaciones de ICE provocaron enfrentamientos con manifestantes e incluso la muerte de civiles evaluados como estadounidenses antes y después de la realización del sondeo.

Las llamadas operaciones de control migratorio masivo , que incluyeron el despliegue de miles de agentes en el estado de Minnesota y su entorno, forman parte de estrategias del Gobierno federal para enfrentar la migración irregular.

Sin embargo, la controversia causada por el uso de la fuerza y la escalada de confrontaciones generó protestas en varias ciudades y críticas incluso dentro de sectores tradicionalmente favorables a medidas de mano dura.

División de opiniones y contexto político

La encuesta también puso en evidencia que la opinión pública está dividida según afinidad partidaria, con demócratas e independientes más inclinados a desaprobar las políticas migratorias del mandatario estadounidense, mientras que un porcentaje importante de republicanos sigue apoyándolas.

No obstante, la brecha entre partidarios y opositores en este tema se estrecha respecto a mediciones anteriores.

Analistas políticos han señalado que, aunque la inmigración fue un eje clave que ayudó a Trump a llegar a la presidencia en 2024, su manejo puede convertirse en una debilidad frente al electorado general y especialmente entre votantes moderados e independientes de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

A pesar del endurecimiento migratorio, incluido el incremento de detenciones y deportaciones, y la expansión de operaciones de agencia como ICE en zonas urbanas alejadas de la frontera, una mayoría de encuestados sigue expresando inquietud por la forma en que se están implementando esas medidas, considerándolas excesivas o inesperadas en el contexto de la vida cotidiana de comunidades no fronterizas.

Las cifras actuales reflejan una caída de la confianza en la gestión migratoria del gobierno estadounidense y su posible impacto político en el futuro inmediato de la administración de Trump y su partido.