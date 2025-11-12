La canasta básica trepó 3,1% en octubre y una familia tipo necesitó $1.213.800 para no ser pobre







Tanto la Canasta básica alimentaria (CBA) como de la Canasta básica total (CBT) avanzaron 3,1% el mes pasado y se ubicaron por encima de la inflación mensual de octubre que fue del 2,3%.

Tanto la Canasta básica alimentaria (CBA) como de la Canasta básica total (CBT) avanzaron 3,1% el mes pasado. Depositphotos

La Canasta básica alimentaria (CBA) como de la Canasta básica total (CBT) avanzaron 3,1% en octubre y se ubicaron por encima de la inflación mensual de ese mes que fue del 2,3%. Se trató de uno de los aumentos más importantes del mes, detrás de marzo cuando se elevaron 5,9% y 4%, respectivamente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Canasta básica alimentaria (CBA) que mide la línea de la indigencia marcó que el mes pasado un adulto necesitó al menos $176.150,29 para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. De estar forma, una familia tipo necesito al menos $544.304,40 para no caer en la indigencia.

La Canasta básica total (CBT) que mide la línea de la pobreza marcó que el mes pasado un adulto necesitó al menos $392.815,15 para cubrir sus necesidades básicas. De estar forma, una familia tipo necesito al menos $1.213.798,81 para no caer en la pobreza.

Se aceleró la inflación de octubre El dato clave de este miércoles fue la inflación de octubre, la cual se aceleró al 2,3% desde el 2,1% de septiembre y acumula un incremento de 24,8% entre los primeros diez meses de 2025.

Entre los rubros que más aumentaron en el décimo mes del año, se destacaron Transporte (+3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+2,8%).

Se trató del incremento mensual de precios más alto desde abril, cuando el índice de precios alcanzó el 2,8%. La variación interanual alcanzó el 31,3%, marcando su valor más bajo desde julio de 2018 cuando alcanzó el 31,2%.