La canasta básica trepó 3,5% en octubre, su mayor suba desde enero: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre? + Agregar ámbito en









Tanto la canasta que determina la línea de pobreza como aquella utilizada para medir la indigencia subieron por encima de la inflación general.

Las canastas básicas anotaron su mayor ascenso desde inicios de año.

El costo de las canastas básicas tuvo en octubre su mayor aumento desde inicios de año. Tanto la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, como la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, subieron por encima de la inflación general.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por un lado, este jueves el INDEC informó que la CBT escaló 3,5% en el décimo mes del año, lo cual significó la variación más elevada desde enero. De este modo, una familia compuesta por dos adultos jóvenes y dos niños en edad de primaria necesitó un ingreso mínimo de $1.690.000 para no ser considerada pobre.

Noticia en desarrollo.-