Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en diciembre 2026 + Agregar ámbito en









La suba se calcula con el IPC de octubre. El haber mínimo rondaría los $453.930 y aún resta definir si habrá un refuerzo extraordinario.

Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán un nuevo aumento en diciembre de 2026.

Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán un nuevo aumento en diciembre de 2026, luego de que el INDEC informara que la inflación de octubre fue del 2,2%. Con ese dato, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 a unos $453.930, antes de sumar el aguinaldo y cualquier eventual bono.

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El ajuste responde al esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza los haberes todos los meses con la inflación de dos meses atrás. Así, el dato de octubre se aplica en diciembre sobre las prestaciones vigentes en noviembre.

Pexels Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto se cobraría en diciembre Al aplicar el 2,2% a los valores de noviembre, los haberes quedarían de la siguiente manera. Son montos estimados sin bono ni aguinaldo, sujetos a la resolución de ANSES.

Jubilación mínima: $453.929,95

$453.929,95 Jubilación máxima: $3.054.518,67

$3.054.518,67 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96

$363.143,96 Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $317.750,96

$317.750,96 Pensión No Contributiva para madres de siete hijos: $453.929,95 Qué pasa con el bono de $70.000 y el aguinaldo El Gobierno oficializó un bono previsional de hasta $70.000 para noviembre. Si en diciembre se mantienen el monto y las condiciones, quienes cobran la jubilación mínima pasarían a percibir $523.929,95 entre el haber y el refuerzo, antes del aguinaldo. La jubilación máxima no quedaría alcanzada por el bono.

Diciembre es también el mes de pago de la segunda cuota del aguinaldo, un concepto distinto del haber mensual y del eventual refuerzo extraordinario.

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