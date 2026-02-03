Argentina tuvo una ganancia de u$s3.509 millones por la mejora en los precios internacionales durante 2025 + Seguir en









Durante el año pasado, cayeron tanto los precios de las importaciones como los de las exportaciones. Sin embargo, los primeros lo hicieron en mayor medida.

Los términos de intercambio mejoraron 4% versus 2024. Gemini IA

Argentina obtuvo una ganancia de u$s3.509 millones por la mejora en los precios internacionales durante 2025. Esto se dio ya que la contracción en los precios de las importaciones fue mayor a la verificada para las exportaciones.

En medio de la polémica por la renuncia de Marco Lavagna y la intromisión del Gobierno en los datos de inflación, este martes el INDEC publicó su índice de precios y cantidades del comercio exterior del cuarto trimestre y del acumulado de todo el año pasado. El mismo informó que el costo de las compras al exterior cayó 4,5% respecto de 2024, mientras que para las ventas la merma fue del 0,6%.

Como consecuencia, los términos de intercambio, que miden la relación entre ambos precios, mejoraron un 4%. Esto explica por qué, si hubieran prevalecido los precios de igual período del año anterior, el superávit comercial habría sido de u$s8.304 millones y no de u$s11.286 millones como terminó siendo.

image Por el lado de las importaciones, se destacaron los desplomes en Productos minerales (-19,6%), Combustibles y lubricantes (-15,7%) y Plástico y caucho (-11,5%). Asimismo, también bajaron los precios de Metales comunes y sus manufacturas, Pasta de madera y papel, Vehículos, y Piezas y accesorios de bienes de capital.

En cuanto a las exportaciones, resaltaron las caídas en Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (-20,5%), Oleaginosas (-13,8%) y Cereales (-6,2%). Esto borró el efecto positivo de las subas importantes que hubo, por ejemplo, en Oro y Carne vacuna.

Los términos de intercambio marcaron máximos de tres años El índice de términos de intercambio de 2025 fue el cuarto más alto de la serie iniciada en 2004, detrás de los datos de 2012, 2021 y 2022. Asimismo, el INDEC exhibió que "el efecto de los términos del intercambio alcanzó un nuevo máximo de la serie, al superar el nivel registrado en 2021". image Este efecto remite a "un cálculo hipotético que cuantifica las ganancias o las pérdidas en el intercambio comercial que tendría lugar si prevalecieran, en un período determinado, los precios de las exportaciones y de las importaciones de un año elegido como referente (en este caso, 2004)".

Temas Inflación

Importaciones

Exportaciones