El Pentágono busca desarrollar un programa de espionaje secreto para enfrentar a China + Agregar ámbito en









La iniciativa prevé que agentes estadounidenses operen bajo identidades falsas vinculadas al sector privado para recopilar información estratégica, en un proyecto que aún se encuentra en fase de planificación y está supervisado por un exdirector de operaciones de la CIA.

El Pentágono apunta a China con un nuevo programa de espionaje encubierto.

El Pentágono de Estados Unidos trabaja en la creación de un programa de espionaje encubierto para obtener información estratégica y reforzar su competencia económica con China y otros rivales.

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La iniciativa contempla que agentes estadounidenses se hagan pasar por empresarios o empleados del sector privado, sin vínculos visibles con el Gobierno, según informó The Washington Post a partir de fuentes familiarizadas con el proyecto.

El plan busca ampliar las capacidades de inteligencia del Departamento de Defensa y sumar operaciones secretas a la estrategia económica de Washington. La propuesta se encuentra en una etapa inicial de planificación y todavía no está en funcionamiento.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Donald Trump para competir económicamente con China y otros rivales internacionales. La iniciativa está bajo la supervisión de Tom Rakusan, un exintegrante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que acumula 39 años de trayectoria en el organismo. Actualmente, se desempeña como asesor principal de Steve Feinberg, subsecretario de Defensa de Estados Unidos.

El proyecto reúne a especialistas de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, funcionarios del área de Inteligencia y Seguridad del Pentágono y antiguos integrantes de la CIA. Sin embargo, todavía no se definió qué dependencia estará a cargo de las operaciones. Una de las posibilidades es crear una unidad clandestina independiente; otra, ampliar las estructuras de inteligencia humana que ya funcionan dentro del Departamento de Defensa.

El programa utilizaría agentes con cobertura no oficial, conocidos en el ámbito de la inteligencia por la sigla NOC, derivada del inglés Non-Official Cover. Esta modalidad permite que los espías desarrollen actividades bajo identidades que no los vinculan públicamente con el Gobierno estadounidense. EEUU refuerza su estrategia económica y tecnológica frente a China La propuesta se enmarca en la estrategia de la administración de Donald Trump, que considera la competencia económica una herramienta central frente a sus rivales internacionales. Washington recurrió a aranceles, restricciones a las exportaciones e inversiones en sectores tecnológicos y recursos considerados estratégicos, además de impulsar la cooperación con empresas privadas para fortalecer su industria de defensa. Con el nuevo programa, el Pentágono busca incorporar las operaciones de inteligencia encubierta a ese conjunto de herramientas. El objetivo es fortalecer la capacidad de Estados Unidos para actuar frente a China, en un escenario de creciente competencia económica y tecnológica entre ambas potencias.