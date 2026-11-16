El Gobierno ubicó a la UBA y a las principales universidades entre los organismos más transparentes del Estado + Agregar ámbito en









Un índice elaborado por el Gobierno le dio a la casa de altos estudios un porcentaje de 92,3%, una de las mejores notas. Se ubicó por encima de la Secretaría General de Presidencia, que lidera Karina Milei, y la jefatura de Gabinete.

La Universidad de Buenos Aires quedó mejor ponderada que la Secretaría General de la Presidencia y que Jefatura de Gabinete.

El Índice de Transparencia del Sector Público Nacional ubicó a la Universidad de Buenos Aires como uno de los organismos más transparentes del Estado con un porcentaje del 92,3% durante el primer semestre del 2026. Superó así a la Secretaría General de Presidencia y a la Jefatura de Gabinete. En el tope del ranking aparecen el Ministerio de Capital Humano, SENASA, la Superintendencia de Salud, la Oficina Anticorrupción y la Universidad de Córdoba.

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El informe fue elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) a partir de 20 dimensiones: 13 de transparencia activa y 7 de transparencia proactiva, la que las entidades comparten de manera voluntaria sobre los resultados de su gestión.

En cada aspecto se evalúan tres cuestiones: si la información está completa, si se encuentra actualizada y si se puede encontrar y descargar fácilmente en formatos que puedan volver a usarse. El puntaje final se elabora de 0 a 100, siendo este último asignado a aquellos organismos que cumplen con todos los ponderadores.

La UBA obtuvo 92,3% en transparencia Con esos criterios, el documento relevó 189 organismos. Como resultado arrojó que la UBA obtuvo el 92,3% en un ranking en el que el promedio del sector público nacional fue de 67,7%, lo que muestra que la universidad se posicionó 24,6% puntos por arriba.

Además la UBA se ubica por encima del promedio de las universidades nacionales, que tuvieron una mejora de 37,1 puntos entre el primer semestre de 2024 y el primero de 2026. Eso significa que el promedio de las casas de estudio pasó de 37,1 a 74,2 puntos; la UBA, con 92,3, supera ese promedio en más de 18 puntos.

Por encima del promedio y del índice de la UBA se ubican las casas de estudios de Córdoba, Cuyo, La Plata, Quilmes, San Martín, de Lanús, del Litoral, de General Sarmiento, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, del Sur, de Hurlingham y el Instituto Nacional de Cine y de Artes Audiovisuales (INCAA). También las universidades de Tucumán, del Noroeste y de San Juan. El dato confronta con la posición discursiva del Gobierno de Javier Milei que, en el marco del ajuste presupuestario que lleva adelante sobre las universidades, reclama por una auditoría que permita pasar revista sobre los gastos de los recursos púbicos de las casas de altos estudios. Cuáles son los organismos del Estado con menos transparencia Así las cosas, con un índice de 86,6%, la secretaría que conduce Karina Milei quedó peor ponderada que las principales universidades del país y que el INCAA, entre otros organismos públicos como por ejemplo al Comisión de Energía Atómica. Por debajo del promedio del Sector Público se ubicaron entidades como YPF, principal empresa mixta con control del Estado, que registró un índice de apenas 24,3 puntos en transparencia; la Dirección Nacional de Migraciones, con 42,4; Aerolíneas Argentinas, con 45,1; Dirección Nacional de Vialidad, con 62,2; Banco Central de la República Argentina, con 62,5; y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con 65,5. También hay entidades que si bien superan el promedio general no llegan al número obtenido por la UBA. En esa situación, figuran: el Ministerio de Justicia con 86,7; el Instituto Nacional de Estadística y Censos con 85,4; Educ.ar con 80,2; el Ministerio de Relaciones Exteriores con 73,9; la Jefatura de Gabinete de Ministros con 79,6; y la Secretaría General de la Presidencia con 86,6.

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