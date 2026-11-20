El planteo fue presentado en San Juan ante ministros de Economía. La oferta está dirigida a las jurisdicciones adheridas al RIGI y al REOR.

El Gobierno presentó ante ministros provinciales una propuesta para eliminar Sellos con una compensación nacional del 50%.

El Gobierno presentó este viernes una propuesta para eliminar el Impuesto de Sellos en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires , con un esquema por el que la Nación compensaría el 50% de la recaudación que dejarían de percibir las jurisdicciones que acepten. La otra mitad quedaría a cargo de cada distrito.

La iniciativa fue expuesta ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI) por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman , y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria , durante una reunión en San Juan que congregó a los ministros de Economía provinciales.

El ofrecimiento está dirigido a las jurisdicciones que hayan adherido tanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) . Se trata de una propuesta de acuerdo con los gobiernos locales y no de una eliminación del tributo que ya esté vigente.

El esquema plantea distribuir el costo fiscal entre la Nación y las jurisdicciones: por cada $100 que una provincia deje de recaudar por Sellos, el Gobierno nacional aportaría $50 , mientras que el distrito resignaría los otros $50.

Luis Caputo había anticipado el esquema durante su exposición ante la Unión Industrial Argentina a comienzos de noviembre.

La presentación no precisó el plazo durante el cual se pagaría esa compensación, la base de cálculo que se utilizaría ni una fecha para la puesta en marcha. Tampoco informó qué provincias aceptaron el planteo.

El mecanismo retoma lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el 3 de noviembre durante la Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). En esa oportunidad, el funcionario había propuesto cubrir la mitad de los recursos a cambio de que los gobiernos provinciales asumieran la pérdida restante.

El antecedente del anuncio de Luis Caputo ante la UIA

Durante su exposición ante los industriales, Caputo calificó al Impuesto de Sellos como “uno de los impuestos más distorsivos” y sostuvo que su incidencia alcanza al precio final de distintas operaciones.

El ministro calculó entonces que su eliminación representaría entre $4 y $5 billones al año, equivalentes a entre el 0,4% y el 0,5% del PBI, y presentó la compensación como un esfuerzo fiscal adicional de la administración nacional.

El tributo grava determinados actos, contratos y operaciones formalizados mediante instrumentos públicos o privados, con alícuotas y exenciones que dependen de cada jurisdicción. Por ese motivo, la discusión involucra tanto la reducción de la carga tributaria como el reemplazo de una fuente de ingresos de los gobiernos locales.

Tras el anuncio inicial, algunos gobernadores se mostraron dispuestos a analizar la iniciativa, aunque reclamaron una discusión más amplia sobre los recursos. Marcelo Orrego, de San Juan, destacó la importancia del diálogo y de reducir la presión tributaria para atraer inversiones, mientras que Rolando Figueroa, de Neuquén, planteó que el debate federal debía ser integral.