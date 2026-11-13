El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política tras semanas de parálisis y en medio de tensiones internas

El encuentro se realizará el próximo martes en Casa Rosada. En la agenda aparecen la derogación de las PASO, la ley Malvinas y la sanción del Presupuesto 2027. El ruido con Patricia Bullrich cruza el debate interno.

El Gobierno convocó a una nueva reunión de la mesa política, la primera en casi un mes, para retomar las conversaciones entre los principales actores del oficialismo. El encuentro se llevará a cabo el próximo martes en medio de las múltiples tensiones que atraviesan a La Libertad Avanza. En la agenda aparecen la derogación de las PASO, la ley Malvinas y la sanción del Presupuesto 2027 .

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, bajó la orden de retomar la reunión semanal en la que suelen participar el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor Santiago Caputo, Eduardo "Lule" Menem y la senadora Patricia Bullrich.

La convocatoria fue cursada a través de la oficina de Santilli hacia el resto de los integrantes de la mesa política. Habitualmente la reunión se lleva a cabo a las 13hs en Casa Rosada. Sin embargo, por motivos de agenda decidió correrse el horario, aunque por el momento no precisaron si se hará por la mañana o por la tarde.

Así las cosas, el Gobierno retomará el ámbito de diálogo entre sus principales actores luego de tres semanas de suspensiones. El motivo oficial de la parálisis fueron los preparativos por la visita de León XIV, que congeló la agenda diaria de la política.

Sin embargo, el lado "b" de las demoras en volver a convocar a la mesa política es la fricción entre los diferentes referentes de La Libertad Avanza. A las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo se le añadió el ruido generado por Bullrich.

Las tensiones con Patricia Bullrich frenan la agenda legislativa

En las últimas horas, el Congreso se reactivó tras la ida del papa León XIV y a primera hora Martín Menem marcó que lo primordial es la reforma electoral, que se trata en el Senado, en un mensaje directo hacia la jefa de bloque libertario, cuya agenda corre por otro carril.

La principal negociadora libertaria de la Cámara alta anticipó que su principal objetivo para los próximos días es lograr tratar y aprobar el proyecto de discapacidad, una iniciativa que también raspa al oficialismo.

El Ejecutivo pretende realizarle modificaciones a la iniciativa, pero Bullrich aseguró que respetará el acuerdo logrado con los dialoguistas y debatirán el texto tal como fuera aprobado en Diputados.

En ese contexto, el presidente Javier Milei compartió el miércoles una historia que, lejos de cerrar la discusión, la avivó. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, decía la publicación que, sin nombrarla, parecía apuntar contra Bullrich.

La interpretación de que pudo estar dirigida a la senadora se instaló en momentos en que la exministra de Seguridad viene marcando diferencias con la Casa Rosada y se debate su lugar en el armado electoral del oficialismo, donde Bullrich aspira a posicionarse como una alternativa para la candidatura presidencial de La Libertad Avanza.

Desde el oficialismo siembran dudas respecto a las intenciones de la senadora. Afirman que no quiere avanzar con la derogación de las PASO y que busca mantener vivas sus aspiraciones electorales.

En ese marco, a principios de mes la senadora encabezó un encuentro con 15 legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que aumentó las sospechas de una posible ruptura.

La reunión generó versiones sobre un posible malestar dentro del espacio libertario, en un contexto atravesado por especulaciones sobre las aspiraciones políticas de la legisladora de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Según esas versiones, Bullrich podría evaluar una candidatura presidencial en caso de que Javier Milei decidiera no competir por la reelección. Sin embargo, la senadora evitó alimentar la controversia y concentró sus declaraciones en defender la legitimidad del encuentro.

En declaraciones a La Nación, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que no existió ningún cuestionamiento formal por parte del Gobierno después de la reunión con los legisladores. “No crucé ningún límite”, sostuvo la exministra.

Los pendientes del Congreso

Entre la lista de “pendientes” que tiene Martín Menem en la Cámara que lidera se encuentran el Presupuesto 2027 junto con la Carta Orgánica del Banco Central que impulsó Milei por cadena nacional. Este texto, luego de sufrir cambios en el Senado volvió a la Cámara baja para su sanción definitiva. La última versión ya fue dictaminada y quedó listo para ser llevada al recinto.

No así la “ley de leyes”: tras exigencias de los aliados a la Casa Rosada, con el PRO y la UCR a la cabeza, su tratamiento en comisión fue pospuesto hasta nuevo aviso, mientras se negocian cambios en la letra chica.

En los próximos días, el oficialismo también apuesta darle media sanción al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que sufrió varios cambios durante el debate en comisión. La iniciativa fue dictaminada a finales de octubre, pero todavía no está definido el texto final.