La confianza de industriales tuvo en mayo la peor caída en casi un año: las empresas prevén menos producción y empleo

Según un relevamiento oficial del INDEC, las expectativas fabriles mostraron un deteriorio para el trimestre junio-agosto, con balances negativos en producción, pedidos internos y puestos de trabajo.

La demanda interna insuficiente fue señalada por más de la mitad de las empresas como el principal límite para aumentar la producción.

La confianza de los empresarios industriales volvió a deteriorarse en mayo y tocó su nivel más bajo desde comienzos de año . Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC , el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del sector se ubicó en mayo en -19,6%, con una baja de 2,7 puntos frente al mes anterior, configurando así la peor caída en casi un año , desde julio del 2025.

El dato mostró un cuadro de expectativas todavía contractivo para el trimestre junio-agosto. De acuerdo con el relevamiento oficial, el 20% de las empresas espera que el volumen de producción disminuya en los próximos tres meses , frente a un 14,5% que prevé un aumento y un 65,5% que no anticipa cambios.

De esa diferencia surge un balance de -5,5 puntos porcentuales, lo que indica que predominan las empresas que esperan una caída de la producción sobre las que prevén una mejora .

El ICE industrial cayó a -19,6% en mayo y volvió a reflejar una mayoría de empresas con expectativas negativas para la producción en el corto plazo.

El dato de expectativas se dio a conocer en un contexto de actividad industrial todavía débil . Según estimaciones del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA) , realizadas a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector, para mayo se prevé una nueva baja de la actividad , “en torno a -5% interanual” y de “-0,8% respecto a abril” .

El componente más débil del indicador del INDEC fue la cartera de pedidos. En mayo, el 51,3% de las firmas consideró que el nivel de pedidos de clientes se ubicó por debajo de lo normal, mientras que apenas el 1,8% lo evaluó por encima. El resto, un 46,9%, lo consideró normal. De esa combinación surgió un balance de -49,6%, el registro más negativo entre las principales variables del informe.

En cambio, el nivel de stocks de productos terminados mostró una lectura menos desfavorable. El 65,7% de las empresas lo consideró adecuado, el 19% lo ubicó por encima de lo adecuado y el 15,3% por debajo. En tanto, el balance fue positivo en 3,7%, aunque en un contexto general de baja confianza empresaria.

La demanda interna, el principal freno

El informe del INDEC también mostró que la demanda interna sigue siendo el principal límite para aumentar la producción. El 53,2% de las empresas identificó a la demanda local insuficiente como el factor más importante que restringe su capacidad productiva. El dato empeoró frente al registro de tres meses atrás, cuando había sido de 51,9%.

Ese diagnóstico coincide con la lectura del CEU-UIA, que señaló que los indicadores de mayo mostraron una dinámica “heterogénea” frente al mes anterior, con mejoras puntuales en algunos sectores, aunque “sin modificar el panorama general de bajo nivel productivo”.

Muy por detrás de la demanda interna aparecieron la competencia de productos importados, con 10,3%; la incertidumbre económica, con 7,2%; los problemas financieros, con 4,4%; y la escasez de materias primas, insumos o componentes, con 4,3%. En tanto, la demanda externa insuficiente fue mencionada por el 4,2% de las firmas.

Semaforo Más de la mitad de las empresas señaló a la falta de demanda local como el principal obstáculo para aumentar la producción, en línea con el diagnóstico de bajo nivel productivo del CEU-UIA.

La debilidad también se observó en las expectativas de pedidos internos. Para los próximos tres meses, el 25,6% de las empresas espera una caída en los pedidos de la demanda interna, contra un 16% que prevé una mejora y un 58,3% que no anticipa variaciones.

En el frente externo, la foto del INDEC fue menos negativa: el 17,4% de las compañías espera que las exportaciones aumenten durante el trimestre junio-agosto, mientras que el 14% proyecta una baja y el 68,6% no prevé cambios. Así, el balance de expectativas quedó en terreno positivo, en 3,4%.

Sin embargo, el CEU-UIA marcó señales de debilidad en algunos indicadores vinculados al comercio exterior. De acuerdo con el informe, las exportaciones hacia Brasil registraron en mayo una baja mensual de 7%, por un menor dinamismo en autos, productos primarios y molienda. En la misma línea, la liquidación de divisas del sector agroindustrial cayó 6,2% mensual y 11,7% interanual, afectada por una base de comparación exigente en 2025.

Empleo, crédito y precios

Las expectativas laborales también mostraron cautela. El 16,2% de las empresas prevé reducir su número de empleados durante los próximos tres meses, frente a solo 5,2% que espera aumentarlo. La mayoría, el 78,6%, no anticipa cambios, mientras que el balance de empleo se ubicó en -11%.

En la misma línea, el 17,6% de las firmas proyecta una baja en la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, mientras que apenas el 5,9% espera un aumento. El balance fue de -11,7%.

En cuanto a la situación financiera y el acceso al crédito, ambos indicadores continuaron en terreno negativo. El 26,5% de las empresas calificó como mala su situación financiera actual, contra un 9,4% que la consideró buena. En acceso al crédito, el 32,3% lo evaluó como difícil y solo el 6,7% como fácil, con un balance de -25,6%.

En materia de precios, el 32,7% de las compañías espera aumentos en los valores promedio de venta durante los próximos tres meses, mientras que el 58,8% prevé estabilidad y el 8,5% anticipa bajas. Esta variable no forma parte del cálculo del ICE, pero aporta una señal sobre la persistencia de presiones nominales en el sector.

Sectores con mejoras puntuales, pero sin recuperación generalizada

El informe del CEU-UIA agregó que algunos sectores mostraron mejoras mensuales en mayo, aunque desde niveles todavía bajos. La actividad vinculada a la construcción exhibió un avance frente a abril, con subas de 3,5% en los despachos de cemento y de 1,9% en el Índice Construya. De todos modos, el centro de estudios advirtió que el sector continúa rezagado y aún se ubica por debajo de los niveles de 2022.

También la producción automotriz registró un crecimiento mensual de 2,2%, aunque sigue entre los rubros de menor desempeño anual, con una caída de 19% frente al mismo período de 2025. En contraste, la producción metalmecánica retrocedió 1,4% mensual y el patentamiento de maquinaria industrial cayó 11,2%, con niveles inferiores a los de 2025 y 2022 en el acumulado del año.

Entre las mayores caídas se destacaron productos textiles (-22,2%), maquinaria y equipo (-20,2%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), industrias metálicas básicas (-11,2%) y vehículos automotores (-10,7%). Por el contrario, crecieron sustancias y productos químicos (+16,7%), refinación de petróleo (+5,6%) y madera, papel, edición e impresión (+4,1%).

Para el CEU-UIA, los últimos datos sugieren más una “estabilización en niveles relativamente bajos” que una fase clara de recuperación. En ese marco, la industria llega a mitad de año con pedidos débiles, baja confianza empresaria y expectativas negativas para producción y empleo, mientras las mejoras sectoriales puntuales todavía no alcanzan para revertir el cuadro general de bajo nivel de actividad.