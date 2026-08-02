Monotributo ARCA: cómo saber en qué categoría estás y cuánto tenés que pagar en agosto 2026 + Agregar ámbito en









Una nueva actualización modificó las escalas y las cuotas mensuales, con cambios que pueden impactar según cada situación particular.

En esta segunda mitad del 2026, es importante tener en cuenta los cambios de categoría en ARCA. Pexels

Agosto llegó con novedades para los pequeños contribuyentes inscriptos en el monotributo. Con la actualización semestral de las escalas, muchos van a tener que revisar si es que les corresponde mantener la misma condición o modificarla antes del vencimiento previsto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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La revisión no depende únicamente del nivel de facturación, porque el organismo también contempla otros parámetros relacionados con la actividad desarrollada, por lo que lo mejor es verificar toda la información antes de confirmar la categoría que va a regir durante los próximos seis meses.

Con los cambios que se hicieron en julio 2026, la situación de muchos contribuyentes cambió. Magnific Cómo se asigna una categoría en el monotributo ARCA determina la categoría del monotributo a partir de distintos indicadores que reflejan el tamaño de la actividad económica de cada contribuyente. El ingreso bruto anual es uno de los aspectos principales, pero no es el único que interviene en la evaluación. Los otros parámetros que analiza el organismo son:

El tipo de actividad ya sea venta de bienes o prestación de servicios

Los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses

La superficie destinada al desarrollo de la actividad cuando existe un local o establecimiento

El consumo anual de energía eléctrica medido en kilowatts

El monto anual abonado por alquileres del inmueble afectado a la actividad La recategorización se hace dos veces por año, en febrero y agosto, luego de la actualización de las escalas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC. En esta oportunidad, el incremento de los topes fue del 16,8%, por lo que todos los contribuyentes deben revisar los valores correspondientes a los últimos 12 meses para comprobar si continúan dentro de la misma categoría.

Es importante saber que no todos los monotributistas tienen obligación de realizar el trámite. Quienes mantienen todos sus parámetros dentro de la misma escala conservan automáticamente su categoría vigente. Tampoco deben recategorizarse quienes llevan menos de seis meses de permanencia en el régimen.

Pero, si la actividad creció o disminuyó y alguno de los parámetros supera los límites establecidos, es obligatorio ingresar al portal de ARCA y modificar la categoría antes del 5 de agosto de 2026. Si un contribuyente excede incluso el tope previsto para la categoría K, va a tener que abandonar el régimen simplificado e incorporarse al régimen general, con obligaciones impositivas diferentes. Las escalas de ingresos brutos vigentes desde agosto de 2026 quedaron establecidas de la siguiente manera: Categoría A: hasta $12.009.410,45

Categoría B: hasta $17.595.182,74

Categoría C: hasta $24.670.494,31

Categoría D: hasta $30.628.651,43

Categoría E: hasta $36.028.231,33

Categoría F: hasta $45.151.659,41

Categoría G: hasta $53.995.798,87

Categoría H: hasta $81.924.660,37

Categoría I: hasta $91.699.761,90

Categoría J: hasta $105.012.519,20

Categoría K: hasta $126.610.838,75 Quedan pocos días para que venza el plazo de recategorización. Pexels Cuál es el monto de la cuota del monotributo en agosto 2026 A partir del vencimiento correspondiente a agosto de 2026, entran en vigencia los nuevos importes mensuales del monotributo. Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. Los valores actualizados son los siguientes: Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes

para servicios y para venta de bienes Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes Los importes correspondientes a julio se abonan con los valores anteriores, mientras que las cifras actualizadas van a empezar a regir desde el pago de agosto. Quienes deban modificar su categoría tienen que completar el procedimiento antes del 5 de agosto de 2026, ya que, si ARCA detecta posteriormente diferencias mediante controles sobre facturación, movimientos bancarios, billeteras virtuales, compras o comprobantes electrónicos, podrá efectuar una recategorización de oficio e incluso reclamar diferencias de impuestos, intereses y aplicar las sanciones previstas por la normativa vigente.

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