La cuarentena puso en jaque a las aseguradoras por crisis de liquidez

Claro que entre sus activos también tienen inmuebles, que en general valen un 70% de lo que están marcados en los balances, pero hoy quién va a comprar una propiedad y menos desprendiéndose de dólares. O sea, las aseguradoras están entrampadas con estas inversiones y no tienen grandes plazos fijos ni activos para liquidar, salvo, “liquidando” posiciones a precios del 30% al 40%. De modo que las compañías que viven de la caja, o sea de la cobranza, y van con eso regulando el pago de siniestros, luego de pagar primero sueldos y comisiones, tienen ahora, sobre todo las pymes e incluso algunas grandes, el problema que se les acaba la caja al caérseles la cobranza, ya que la gente, principalmente, trabajadores informales y cuentapropistas (son alrededor del 30%) dejan de pagar al no estar trabajando. Aquí entra a terciar la cuarentena en su máxima expresión, porque a diferencia de lo que se cree, solo el 45% a 50% de la cobranza es vía débito automático. Según estimaciones privadas el 90% es pago electrónico. Aquí emerge la punta del iceberg, gran parte de los clientes pagan vía Rapipago y Pago fácil y hoy no funcionan y no pueden ir a pagar. Al respecto un legendario consultor cuestiona que “tampoco se sabe por qué ni Rapi ni Pago están depositando lo que ya tenían cobrado antes de la cuarentena”.

Un interrogante más. Lo cierto es que hay como mínimo un 30% de estos pagos aceptados electrónicamente que hoy no se cobran y eso es mucho para una aseguradora, ese 30% es aproximadamente lo que paga mensualmente de siniestros, según estiman en el mercado. Además los grandes clientes, las grandes corporaciones, pagan sus seguros directamente vía transferencia, sin broker intermediario, y hoy muchas de ellas con la caída en sus recaudaciones tampoco transfieren. Para muchos es la “Doble Nelson” sobre la cobranza. Pero por otro lado, las aseguradoras tienen el problema que han dado cheques diferidos para pagar siniestros, pagar autos, robos, proveedores, etc. No bien abran la feria van a recibir embargos y juicios como siempre, y no tienen la liquidez, activos tienen pero que hoy no van a liquidar porque no valen nada, por lo tanto están en un problema serio.

Esta es la situación de más de la mitad del sector asegurador. Y si bien el BCRA permitiría que pongan un sello de “cheque rechazado por cláusula forzosa” (por la cuarentena) de modo de evitar sanciones y cierre de cuentas, eso no evitará embargos cuando arranque el clearing porque el cheque rechazado es un titulo ejecutivo, lo meten y los embargan, después arreglarán pero primero los embargan. Frente a todo este aquelarre, la semana pasada una de las principales entidades del sector seguros presentó a la Superintendencia el pedido de eliminar los límites de inversión en porcentajes que hoy deben respetar las compañías, de modo que si alguna aseguradora quiere tener por ejemplo un 100% en plazos fijos lo pueda tener o tener un 100% en dólares también. Ya que si no pueden cobrar y están por arriba de los capitales mínimos exigidos puedan ir liquidando activos más fácilmente.