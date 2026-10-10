La debilidad de la actividad económica golpea de lleno la recaudación de las provincias Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









La recaudación propia de provincias y CABA cayó 3,2% real en el acumulado a agosto. El retroceso fue generalizado y tuvo como principal causa la debilidad de la actividad y el consumo.

La recaudación tributaria propia de las provincias baja 3,2%.

La recaudación de impuestos propios de las provincias registra una caída del 3,2% comparada con el acumulado a agosto del año pasado. El fenómeno tiene correlato con lo que ocurre a nivel nacional, lo que es consistente con una economía que muestra una actividad débil en sectores que traccionan más el consumo y el empleo.

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Los datos corresponden a un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analiza las principales fuentes de recursos de las provincias.

"La recaudación tributaria propia acumulada a agosto de 2026 del consolidado de provincias y CABA tuvo un descenso en términos reales del 3,2% respecto al mismo período del año 2025", dice el reporte elaborado por el economista Nadin Argañaraz.

El trabajo indica que 19 jurisdicciones tuvieron descensos de recaudación. En ese marco, se destacan Misiones, con una caída del 20,9%; La Rioja, con 13,2%; y Tucumán, con 6%, como las de mayor pérdida. Por otro lado, de las 5 jurisdicciones con incremento, Entre Ríos, con el 3,5%; Río Negro, con 4,2%; y Neuquén, con 6,6%, fueron las de mayor variación.

Ingresos Brutos en baja Por un lado, la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, que es la principal fuente de recursos propios de los estados provinciales, acumulada a agosto registró una caída del 4,2%, hecho que refleja la debilidad del consumo y la actividad económica en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

"Dentro del consolidado, 20 de las 24 jurisdicciones tuvieron descensos de recaudación, siendo Misiones (-20,4%), La Rioja (-14,1%) y CABA (-8,2%) las de mayor caída", dice el reporte. El informe detalla que "de las 4 jurisdicciones con incremento, Río Negro (+3,0%), San Juan (+3,5%) y Neuquén (+6,5%) fueron las de mayor variación". Por otro lado, la recaudación del impuesto a los Sellos tuvo un descenso en términos reales del 7,4% respecto al mismo período del año 2025. Veinte jurisdicciones tuvieron descensos, con Catamarca al frente (-27,4%), seguida por Formosa (-16,7%) y Misiones (-15,3%). Por otro lado, de las jurisdicciones con incremento, Neuquén (+5,4%), Río Negro (+7,8%) y Chubut (+17,5%) fueron las de mayor variación. En relación al impuesto Inmobiliario, los ingresos acumulados a agosto tuvieron una mejora en términos reales del 7,1% respecto al mismo período del año 2025. Un total de 6 jurisdicciones tuvieron descensos de recaudación: Misiones (-44,1%), Santa Cruz (-22,4%) y Tucumán (-6,6%), las de mayor caída. Por otro lado, de 18 jurisdicciones con incremento, Chubut (+52,0%), Salta (+86,0%) y Chaco (+608,1%) fueron las de mayor variación. Se pagan menos las patentes de los autos El informe del IARAF indica que el impuesto Automotor acumula una caída en términos reales del 4,3% respecto al mismo período del año 2025. Entre 15 jurisdicciones incluidas, 7 tuvieron descensos de recaudación, de las cuales Buenos Aires (-15,7%), Misiones (-10,6%) y Santiago del Estero (-9,6%) son las de mayor caída. Por otro lado, de 8 jurisdicciones con incremento, Entre Ríos (+8,7%), San Juan (+21,6%) y La Pampa (+37,2%) fueron las de mayor variación.

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