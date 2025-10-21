La Economía del Conocimiento alcanzó exportaciones récord por u$s9.685 millones

Con exportaciones que duplican el ritmo de crecimiento mundial, Argentina se consolida entre los principales polos de servicios basados en conocimiento. El avance de la inteligencia artificial redefine la competitividad del sector y abre una ventana de oportunidad para triplicar las ventas externas en la próxima década.

Entre julio de 2024 y junio de 2025 las exportaciones de la economía del conocimiento alcanzaron un récord de u$s9.685 millones , lo que consolidó a la Economía del Conocimiento como el tercer complejo exportador del país, según el informe Argenconomics, elaborado por Argencon.

El crecimiento interanual del 20,8%, que duplica el promedio mundial del 9,5% reportado por la OMC, reafirma el papel estratégico del sector en la generación de divisas y empleo calificado. El empleo total ascendió a 283.500 trabajadores, con 3.200 nuevos puestos netos en el último trimestre, en contraste con la contracción del empleo privado general.

"Es evidente que los niveles récord de exportaciones que se observan en todos los rubros de los servicios basados en conocimiento están motivados, en su mayor parte, por la revalorización de la moneda argentina respecto del dólar. Este ajuste monetario impactó en el costo salarial en dólares, incrementando el costo de producción y, consecuentemente, el precio de venta de las exportaciones", señaló el informe.

“Este desempeño positivo se explica por una combinación de factores: un entorno macroeconómico más competitivo, la reingeniería de procesos impulsada por la incorporación de IA, el rediseño de productos y servicios, y la creciente demanda global ante la reconfiguración geopolítica internacional”, analizó Luis Galeazzi, Director Ejecutivo Institucional de Argencon.

A nivel global, los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) superaron los u$s4 billones en 2024 , con un crecimiento del 9,5% anual, cuatro veces superior al del comercio de bienes. Europa Occidental lideró la expansión (11,45%), seguida por América del Norte (8,53%) y Europa Oriental (7,74%). América del Sur y el Caribe crecieron 6,87%, mientras Argentina ocupa el puesto 43° entre los exportadores mundiales, con una participación del 0,23% del total global, superando su registro del año previo (0,22%).

Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de Desarrollo de Argencon, destacó que “el comercio internacional vinculado con la IA se ha convertido en el principal amortiguador del comercio global, en un contexto en el que la OMC prevé estancamiento hacia 2026”. Y agregó: “Argentina tiene una oportunidad enorme gracias a su talento, capacidades tecnológicas y velocidad de adopción de nuevas herramientas”.

El informe también compara el desempeño argentino con países como Costa Rica, Uruguay, Polonia y Portugal, que han ganado participación global, y proyecta que Argentina podría alcanzar exportaciones por u$s30.000 millones en la próxima década, siempre que mantenga políticas que faciliten la expansión del sector.

El avance de la Inteligencia Artificial

Además, el avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando el perfil de la Economía del Conocimiento en Argentina, donde el 41,5% de las empresas del sector prevé incorporar esta tecnología en todas sus áreas para 2026, mientras que el 95% de las grandes exportadoras ya cuenta con especialistas y programas de capacitación obligatoria.

La Encuesta de Adopción de IA, realizada por Argencon en septiembre de 2025 sobre 42 compañías, muestra que la integración de esta tecnología está en plena expansión. El 41,5% planea implementarla en todas sus áreas durante 2026, y un 17% la considera su principal proyecto estratégico. Las grandes firmas exportadoras lideran el proceso: el 95% tiene equipos especializados en IA, y el 75% ofrece programas de formación avanzada, mientras que el 43% de las pymes aún no ha desarrollado políticas formales.

El 74% de las empresas mantuvo su ritmo de contratación y optó por capacitar internamente a su personal, priorizando la reconversión del talento. Las áreas más transformadas por la IA son tecnología (74%), recursos humanos (50%), finanzas (48%) y marketing (43%), con mejoras notables en productividad y reducción de costos.

Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de Desarrollo de Argencon, señaló que “el comercio global relacionado con la IA hoy es el principal amortiguador del comercio mundial, que según proyecciones de la OMC tiende a un estancamiento general para 2026”.

Agregó que estimaciones oficiales indican que “los servicios basados en el conocimiento se comportan fuera de esa lógica” y que, en ese contexto, “Argentina tiene una oportunidad enorme en base a sus capacidades, talento y capacidad de adopción de nuevas tecnologías”.

Principales indicadores de la economía del conocimiento - Julio 2024/Junio 2025