La desocupación es la principal preocupación de los argentinos y 7 de cada 10 tiene problemas económicos

Un estudio de opinión pública refleja un cambio en las prioridades sociales: el desempleo superó a la inflación como el mayor foco de inquietud, mientras que los problemas de índole económico afecta al 69% de los hogares.

La desocupación se posicionó como el principal problema del país con el 19,8% en un estudio de opinión pública, desplazando al segundo lugar a los aumentos de precios y tarifas , que cayeron al 18,9%. En el plano microeconómico, casi 7 de cada 10 personas (69,1%) señalan que su principal preocupación personal es de índole económica : la dificultad para llegar a fin de mes encabeza el listado (22,0%).

Los datos surgen del informe de resultados del último relevamiento nacional de opinión pública de Management & Fit.

De esta manera, la desocupación escaló al primer lugar entre las principales preocupaciones del país, alcanzando el 19,8% de las menciones tras registrar un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto de julio . En contraste, la inquietud por los aumentos de precios y tarifas cedió 3,5 puntos y cayó al segundo puesto con un 18,9%. El ranking de demandas sociales se completa con la corrupción (15,9%), la inseguridad (13,7%) y la pobreza (13,5%).

Según el informe, las preocupaciones de índole económica concentran de manera abrumadora el malestar cotidiano, representando el 69,1% de las menciones a nivel personal . La " dificultad para llegar a fin de mes " se mantiene como el principal problema individual con el 22,0% (cediendo dos puntos respecto a julio), seguida por los " bajos ingresos " con un 17,2% . Asimismo, el informe advierte sobre incrementos en la falta de trabajo (9,4%), la dificultad para alquilar o acceder a la vivienda (7,4%) y el temor o inseguridad de perder el empleo (4,5%).

Además, el estudio señala que más de la mitad de los hogares argentinos atraviesa restricciones de tipo financiera: el 52,4% afirma que los ingresos familiares no le alcanzan , repartiéndose entre quienes tienen algunas dificultades (31,2%) y quienes enfrentan grandes dificultades para cubrir sus gastos (21,2%) . En contraposición, solo un 11,8% logra ahorrar y un 33,5% llega ajustado sin mayores inconvenientes.

Según el informe, las preocupaciones de índole económica concentran de manera abrumadora el malestar cotidiano, representando el 69,1% de las menciones a nivel personal.

El informe destaca además que el estrés sobre el presupuesto familiar se profundiza en las mujeres, las personas mayores de 40 años y los segmentos de menor nivel educativo.

La situación del país a nivel social y económico

Respecto a cómo los encuestados observan la situación social y económica del país, la evaluación negativa sobre la situación actual registró un incremento de 1,9 puntos porcentuales entre julio y septiembre de 2026, alcanzando el 56,7% (con un marcado aumento del sesgo "Muy mala", que pasó del 32,4% al 38,9%).

El 52,4% de los hogares tiene restricciones financieras; la "dificultad para llegar a fin de mes" es el principal problema individual.

Por su parte, la percepción positiva se mantuvo prácticamente estancada en torno al 16,8%, mostrando una brecha de género en la que la apreciación favorable asciende entre los varones, mientras que el rechazo se profundiza entre las mujeres.

En cuanto a las expectativas sobre la situación futura del país a un año, la mirada negativa registró un incremento de 3,2 puntos porcentuales en la medición de septiembre de 2026, alcanzando el 46,4% de las respuestas. Este deterioro en el horizonte colectivo responde principalmente al crecimiento del núcleo pesimista ("Mucho peor"), que subió del 17,9% al 22,3%.

En tanto, el optimismo se ubicó en un 33,8%, mostrando una brecha de género idéntica a la situación actual: las expectativas favorables se incrementan entre los varones, mientras que el pesimismo se acentúa en el electorado femenino.

Respecto a cómo los encuestados observan la situación social y económica del país, la evaluación negativa sobre la situación actual registró un incremento de 1,9 puntos porcentuales entre julio y septiembre de 2026, alcanzando el 56,7%.

En cuanto a la evaluación de la situación personal, la mirada negativa registró un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto del mes de julio, alcanzando el 39,3% de las respuestas.