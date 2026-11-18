El exministro cuestionó el cambio de postura del Presidente sobre su gestión en el Banco Central, la Convertibilidad y la crisis de 2001. Le recordó sus elogios de 2020 y le pidió que vuelva a ver aquella entrevista.

El exministro de Economía Domingo Cavallo apuntó contra Javier Milei después de las críticas que el Presidente realizó sobre su trayectoria y las medidas que tomó durante sus gestiones. En una publicación en su blog personal, recordó las declaraciones que el mandatario había hecho en 2020, cuando defendió su actuación en el Banco Central, elogió el Plan de Convertibilidad y destacó su intervención durante la crisis de 2001. “Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020” , cuestionó.

“ ¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora? ”, planteó Cavallo al comienzo de su publicación. En ese sentido, sostuvo que la lectura actual del Presidente sobre los episodios de 1982, 1991 y 2001 coincide con los argumentos que históricamente utilizaron sus detractores para cuestionarlo.

El economista aclaró que el cambio de postura de Milei no lo preocupa por su situación personal, sino por sus posibles consecuencias para el país. Según expresó, esa modificación puede contribuir a “acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales” .

Como parte de su planteo, el exministro compartió una entrevista que ambos mantuvieron en 2020 en “Demoliendo Mitos” , el programa que Milei realizaba en Instagram. En aquella conversación, el entonces economista había defendido la actuación de Cavallo en distintos momentos de la historia económica argentina y había destacado sus decisiones frente a las crisis.

Uno de los puntos abordados fue la gestión de Cavallo al frente del Banco Central en 1982 . En ese momento, Milei justificó su salida del organismo por su negativa a nacionalizar la deuda privada. “No quiso nacionalizar la deuda de esa gente y esa gente hizo lobby para sacarlo. La verdad es que con sólo mirar las fechas alcanza, es decir usted se va justamente por no querer hacer eso y cinco meses después lo logran” , había afirmado.

También había elogiado el Plan de Convertibilidad, implementado en abril de 1991 durante la presidencia de Carlos Menem. Milei lo definió entonces como “el plan de estabilización más exitoso de la historia argentina porque es el que más tiempo duró” y destacó que, luego de la convergencia de precios relativos, el país pasó a tener “menos inflación del mundo”.

El tercer eje de aquella entrevista fue la intervención de Cavallo durante la crisis de 2001, cuando regresó al Ministerio de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En ese tramo, Milei sostuvo que el exfuncionario había asumido un costo político y personal sin garantías de obtener reconocimiento si conseguía evitar el colapso económico.

“Cuando ustedes hacen la cuenta en ese momento el doctor Cavallo no tenía nada para ganar y tenía todo para perder, porque si salía bien y lograba salvar al país de lo que se venía, es decir de las manos de la izquierda radical, ¿quién se iba a llevar el mérito? Se iba a llevar el mérito De la Rúa. Ahora si salía mal todos los costos se le iban a hacer pagar al doctor Cavallo”, había señalado.

Las últimas críticas de Javier Milei a la gestión de Cavallo

El planteo del exministro llegó después de que Milei cuestionara duramente su legado económico durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, realizadas este martes en el Palacio Libertad. Allí, el Presidente rechazó las comparaciones entre la Convertibilidad y su propio programa económico, al considerar que eran “muy livianas, precarias y pobres en términos de libertad”.

Además, apuntó contra las medidas adoptadas por Cavallo durante sus distintas gestiones y lo acusó de haber llevado adelante expropiaciones. “Cavallo tiene un prontuario de expropiaciones”, afirmó, al mencionar el corralito de 2001, el Plan Bonex y la nacionalización de la deuda privada en 1982.

“Expropió con el corralito, con el plan Bonex y le nacionalizó la deuda en el ’82 a los que habían timbeado con la tablita. Digo, ya que nos vamos a poner en puristas, está bueno que conozcamos toda la historia”, sostuvo el mandatario.

En su discurso, Milei también cuestionó el mecanismo de la Convertibilidad y consideró que implicó una expropiación de entre el 75% y el 90%. A su vez, defendió las decisiones de su administración y afirmó que evitó recurrir a medidas que, según su interpretación, habrían afectado el derecho de propiedad.

Frente a esas declaraciones, Cavallo cerró su publicación con un pedido directo al Presidente: “Ojalá este post sirva para que el presidente vuelva a ver el video con aquella entrevista de ‘Demoliendo Mitos’”.