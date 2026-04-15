EEUU aseguró que paralizó por completo el comercio marítimo iraní con el bloqueo de los puertos

Washington afirma que el cierre del estrecho de Ormuz se ejecutó en menos de 36 horas y golpea el núcleo económico iraní.

Durante una comunicación telefónica, Trump señaló: “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”. También elogió al jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, por su rol en la mediación.

Estados Unidos confirmó el bloqueo total de los puertos de Irán y aseguró haber paralizado por completo su comercio marítimo , en una operación que, según el Comando Central, se ejecutó en menos de 36 horas y afectó directamente el flujo económico clave del país.

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El Comando Central de Estados Unidos informó que la medida impide el tránsito de buques hacia y desde territorio iraní. A través de comunicados oficiales, el organismo sostuvo que logró “paralizar por completo” el comercio marítimo que “entra y sale” del país.

El almirante Brad Cooper , a cargo del comando, detalló que el operativo se concretó con rapidez. “En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”, señaló.

Según las estimaciones del propio CENTCOM, “el 90% de la economía” iraní depende de ese flujo marítimo. En ese sentido, Cooper remarcó que consideran haber “detenido por completo” la actividad vinculada a ese circuito comercial.

Estados Unidos desplegó destructores lanzamisiles con tripulaciones especializadas en operaciones ofensivas y defensivas.

El operativo incluye el despliegue de destructores lanzamisiles de la Armada estadounidense, embarcaciones con tripulaciones de más de 300 marineros entrenados para operaciones ofensivas y defensivas.

El comando indicó que el bloqueo alcanza a buques de todas las naciones que intenten ingresar o salir de los puertos iraníes. Además, aseguró que “ningún buque” logró “pasar el bloqueo estadounidense” en las primeras horas desde su implementación.

buque eeuu El bloqueo se produce tras negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

A pesar de la medida, Estados Unidos sostuvo que mantiene su apoyo a la libre navegación internacional, siempre que no involucre puertos iraníes.

Escalada tras la orden de Donald Trump

La decisión se conoció luego de que el presidente Donald Trump ordenara el cierre perimetral del estrecho de Ormuz, en medio de tensiones con Irán.

El bloqueo se produjo dos días después de negociaciones en Islamabad entre delegaciones de ambos países, que concluyeron sin avances concretos para poner fin al conflicto, activo desde hace siete semanas.

En ese contexto, Trump aseguró que la guerra está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca un acuerdo “desesperadamente”. “Veo la guerra muy cerca de terminar”, afirmó en una entrevista, donde también defendió la ofensiva militar inicial, denominada “Furia Épica”: “Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”.

donald trump corte suprema La medida fue ordenada por Donald Trump en medio de una escalada de tensiones con Teherán.

Negociaciones abiertas en medio de la tensión

En paralelo al endurecimiento militar, el mandatario estadounidense dejó abierta la posibilidad de retomar las negociaciones en los próximos días. Incluso sugirió que Islamabad podría volver a ser sede de los encuentros diplomáticos.

Durante una comunicación telefónica, Trump señaló: “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”. También elogió al jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, por su rol en la mediación.

Mientras tanto, el bloqueo marítimo marca un punto crítico en la estrategia de presión de Washington sobre Teherán, combinando acción militar directa con intentos de reactivar el canal diplomático.