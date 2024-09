La FED se cura en salud y recorta la tasa medio punto de entrada. ¿Qué se rompió?: nada

La conferencia de prensa de Jay Powell no le alcanzó a Wall Street para despejar las dudas. Le llevó una rueda cerciorarse de que no hay gato encerrado.

La FED estrenó la esperada poda de tasas con una inesperada rebaja de medio punto que la deja en 5%, su nivel en marzo de 2023. Es la primera disminución desde 2020 y no será la última. No fue una sorpresa rotunda solamente porque el banco central mudó de planes sobre la marcha, pero dejó que se burlara el apagón informativo previo a toda reunión. La operación clamor -una ofensiva relámpago de rumores que se montó en la prensa bajo su inspiración, y se proyectó veloz a los futuros de Chicago- avisó a último minuto de las intenciones de jugar fuerte. ¿Esto es bueno o malo?

Cuando la limosna es grande, los mercados desconfían. En 2001 y 2007 la reducción empezó también con una dosis doble debido al acecho de la recesión. Y en ambos casos no se pudo evitarla. ¿Qué se rompió esta vez? La conferencia de prensa de Jay Powell no le alcanzó a Wall Street para despejar las dudas. Le llevó una rueda cerciorarse de que no hay gato encerrado. El jueves, cuando se convenció, la Bolsa despegó hacia récords flamantes. El viernes se retrajo. Sobra ambición, pero no hay euforia.