El papa León XIV pidió que el cese de hostilidades se vuelva permanente en todo Medio Oriente

En el marco de su gira africana, el pontífice volvió a volvió a insistir en la necesidad de restablecer un orden pacífico a nivel global y desactivó la polémica en torno a las declaraciones de Donald Trump.

El papa León XIV pidió que la tregua en Líbano se vuelva permanente en todo Oriente Medio.

En el marco de su gira africana, el papa León XIV volvió a referirse a la guerra en Medio Oriente y reclamó que la tregua vigente en Líbano se transforme en un acuerdo duradero que se extienda a toda la región

Tras encabezar una misa en Kilamba, Angola ante unas 100.000 personas, el pontífice instó, durante el rezo del Ángelus, a consolidar el cese de hostilidades. “ Renuevo el llamamiento para que las armas callen y se siga el camino del diálogo ”, afirmó, en un mensaje que también incluyó un nuevo pedido por la paz en Ucrania.

La ciudad de Luanda fue una de las escalas centrales del papa León XIV en su gira africana de abril. En ese marco, el pontífice se refirió también a las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre su figura y buscó desactivar la polémica.

Durante un encuentro con autoridades locales en el Palacio Presidencial de Luanda , sostuvo que “se ha difundido cierta narrativa, no del todo exacta, debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de los Estados Unidos hizo algunas declaraciones sobre mí”. Y agregó: “Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces no es más que un comentario sobre otro comentario, en un intento de interpretar lo que se dijo”.

Por la tarde, el Papa se trasladó en helicóptero hasta el santuario de Mama Muxima, ubicado a unos 110 kilómetros de Luanda. Allí fue recibido por una multitud de fieles que lo acompañó entre cantos y celebraciones, mientras recorría el predio a bordo del papamóvil.

En el marco de su gira africana, el pontífice volvió a volvió a insistir en la necesidad de restablecer un orden pacífico a nivel global y desactivó la polémica en torno a las declaraciones de Donald Trump.

El santuario funcionó durante la época colonial portuguesa como parte de un circuito clave en el comercio de esclavos. La Iglesia de Nuestra Señora de Muxima, construida a fines del siglo XVI, integraba un complejo donde se llevaban a cabo bautismos forzados de personas esclavizadas antes de su traslado hacia América.

En ese contexto, el pontífice subrayó la carga histórica del lugar: “Durante siglos, muchos hombres y mujeres han rezado aquí en momentos de alegría, pero también en circunstancias tristes y dolorosas de la historia de este país”.

La visita se inscribe en un proceso más amplio de revisión histórica por parte del Vaticano. En 1452, el papa Nicolás V emitió la bula Dum Diversas, que habilitó a la corona portuguesa a someter poblaciones no cristianas, sentando las bases de la llamada Doctrina del Descubrimiento. Aunque esa doctrina fue repudiada formalmente en 2023, distintos documentos que la sustentaron nunca fueron técnicamente anulados.

La visita además fue particularmente significativa dado que, según investigaciones genealógicas, los antepasados del primer Papa nacido en EEUU incluyen tanto a personas esclavizadas como a propietarios de esclavos.

Agenda y próximos pasos del papa León XIV

Durante su paso por el santuario, León XIV rezó el rosario junto a los fieles y llamó a “desterrar el odio y la violencia”, en línea con su prédica de conciliación en escenarios atravesados por conflictos.

El pontífice regresó al anochecer a Luanda y continuará su agenda este lunes con un viaje de más de 800 kilómetros hacia Saurimo, donde visitará un hogar de ancianos y celebrará una nueva misa. La gira, de unos 18.000 kilómetros, concluirá el martes 21 con su arribo a Guinea Ecuatorial.