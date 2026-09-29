La moneda de Irán se derrumbó a un nuevo mínimo histórico mientras la guerra con EEUU impacta en su economía

Récord histórico del dólar en Teherán, bloqueo naval al petróleo y negociaciones secretas por el estrecho de Ormuz: los ejes del estrangulamiento económico a Irán y la guerra de desgaste con EEUU antes de las elecciones de noviembre.

La moneda de Irán se derrumbó a un nuevo mínimo histórico el martes , y los comerciantes en Teherán cambiaban más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense , en un reflejo de cómo la guerra en Medio Oriente ha hundido de manera constante la economía iraní .

Cabe señalar que esta última caída ocurre apenas 27 días después de que el rial registrara su récord mínimo anterior de 2,2 millones por dólar el pasado 2 de septiembre . La divisa perforó mínimos históricos de manera recurrente desde el comienzo de la situación bélica en febrero.

Aunque la economía iraní arrastra años de una severa presión por las sanciones internacionales, la combinación de un bloqueo naval estadounidense al comercio petrolero y la batería de restricciones impuestas tras el inicio del conflicto bélico aceleró su colapso, arrastrando a la actividad a una espiral hiperinflacionaria y devaluatoria.

En tanto, el jefe de la diplomacia iraní afirmó que las negociaciones indirectas con Estados Unidos para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz adquirieron un carácter "más serio". De forma paralela, el principal portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Hossein Mohebbi , instó este martes a la ciudadanía estadounidense a ganar las calles y protestar contra el conflicto bélico.

El ministro de Exteriores Abbas Araghchi señaló a medios iraníes a última hora del lunes que el “enfoque actual se centra únicamente en el estrecho de Ormuz” , el punto de estrangulamiento de la guerra.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que las negociaciones indirectas con Estados Unidos para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz adquirieron un carácter "más serio".

Araghchi formuló estas declaraciones poco antes de despegar de Nueva York, donde la semana pasada participó del encuentro de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, y tras mantener reuniones de trabajo con mediadores de Pakistán y Qatar.

Araghchi indicó que se esperaba que los intermediarios qataríes pronto trataran con la parte estadounidense. “Está previsto que planteen el asunto a la parte estadounidense una vez más, tras lo cual se nos transmitirá la respuesta final de Estados Unidos”, sostuvo el ministro. “Si hay una respuesta, los qataríes nos la transmitirán y se tomará una decisión en Teherán sobre esa base”, aseguró.

Funcionarios de EEUU confirmaron a The Associated Press que los mediadores están trabajando con Irán y con Estados Unidos para negociar un acuerdo que ponga fin a los combates, y permita la circulación en Ormuz.

Cabe precisar que los esfuerzos de negociación continúan incluso después de que Donald Trump rechazara a principios de esta semana una propuesta iraní para reabrir Ormuz en siete días, si EEUU aceptaba levantar su bloqueo de los puertos iraníes, liberar activos del país congelados y eximir de sanciones las ventas de petróleo iraní, entre otras condiciones.

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Irán envía un mensaje provocador a EEUU

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán instó a la ciudadanía estadounidense a exigir a sus líderes el fin de la intervención militar contra la nación persa. El mensaje, calificado de provocación, se enmarca en un contexto electoral en EEUU, a pocas semanas de unos comicios legislativos determinantes en Estados Unidos.

Mohebbi, el portavoz de la Guardia, durante la lectura de la carta en la que instó a los estadounidenses a presionar a su gobierno, afirmó que la única manera de que la guerra termine es que Washington admita la derrota y abandone Medio Oriente.

Las declaraciones de Mohebbi se producen mientras Trump enfrenta un escenario difícil en su intento de mantener el control del Congreso. Las encuestas muestran que la guerra apagó el ánimo del electorado estadounidense de cara a las elecciones del 3 de noviembre, en las que los elevados precios de la gasolina y una consecuencia del conflicto, tienen un peso alto.

Mohebbi también acusó a Estados Unidos de utilizar el programa nuclear de Irán como un pretexto para “saquear la riqueza de Irán” y convertir al país “de nuevo en una colonia”. Añadió que EEUU y otros fracasaron en su creencia de que la acción militar y económica haría que Irán se sometiera y que Washington “no tiene otra opción que reconocer la derrota y abandonar la región”. “Así es como terminará la guerra”, señaló.

Mohebbi también acusó a Estados Unidos de utilizar el programa nuclear de Irán como un pretexto para “saquear la riqueza de Irán” y convertir al país “de nuevo en una colonia”. Foto: Departamento de Defensa

La respuesta estadounidense

Por su parte, Trump y sus principales asesores insisten en que la economía de Irán no puede sostener un conflicto por mucho más tiempo, y mostraron confianza en que Teherán se verá obligado a capitular.

El presidente estadounidense predijo poco después de iniciar la guerra que el conflicto duraría cuestión de semanas. Más recientemente, sostuvo que la guerra probablemente terminará después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló en una aparición el lunes en Fox News que Irán se dirigía hacia un “cataclismo” económico. Funcionarios del gobierno indican que una combinación de nuevas sanciones y un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que el petróleo iraní llegue al mercado están teniendo el efecto previsto.

“Y así, cuando les niegas dinero mediante las ventas de petróleo y las sanciones, no sólo los estás castigando”, dijo Rubio. “Estás impidiéndoles acceder a dinero que usarán para intentar matar a estadounidenses y a otros en todo el mundo y a su propia gente y construir armas y amenazar al mundo y, en última instancia, dar el salto a un programa de armas nucleares”, añadió.