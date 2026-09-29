Paulo Dybala y Nahuel Molina no estarán en la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina + Agregar ámbito en









Su equipo subió un comunicado anunciando que ninguno de los dos estará disponible por problemas logísticos y también porque tienen que afrontar una fecha importante en la Serie A.

Paulo Dybala y Nahuel Molina se perderán la despedida de Lionel Messi en la Selección argentina, por un pedido de la Roma.

La Roma subió este martes por la tarde un comunicado anunciando que Paulo Dybala y Nahuel Molina no estarán presentes en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, el próximo martes 6 de octubre ante Benín, en el Estadio Monumental.

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"El Club reconoce el valor de la designación para ambos jugadores, vinculados a Lionel Messi y a los protagonistas con él de la victoria en el Mundial de 2022. La elección del Club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales", aseguró "La Loba".

Dybala y Molina en la Roma. Lo curioso de este caso es que hay dos jugadores del equipo de la ciudad italiana que si estará presentes en la despedida y en los otros amistosos de la Albiceleste para la fecha FIFA: Matías Soulé y Santiago Castro, por lo que la ausencia de ambos en el centro de entrenamiento del club también puede ser un motivo para elevar esta postura.

Además, el próximo encuentro de la Roma será recién el domingo 11 de octubre, cuando se enfrenten al Como 1907 de Nico Paz y Máximo Perrone, por la sexta fecha de la Serie A, por lo que tendrían un gran margen para recuperar a sus jugadores pero decidieron no arriesgarse.

La Roma y la prioridad puesta en la Serie A. Por otro lado, pese a no permitir viajar a Dybala y a Molina, los rojiamarillos dejaron entrever su admiración por el astro argentino que se retirará definitivamente de la Albiceleste: "El AS Roma desea expresar su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada especial", concluyeron.

Los amistosos de la Selección argentina y la despedida de Messi La Selección Argentina jugará tres partidos en la próxima Fecha FIFA en nuestro país y así será el reencuentro de los subcampeones del mundo con el público. El miércoles 30 de septiembre contra Bolivia , a las 21.00 horas, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

, a las 21.00 horas, en el de El 3 de octubre ante Burkina Faso , a las 21.00 horas, en el Estadio Monumental .

, a las 21.00 horas, en el . El 6 ante Benín, a las 20 horas, en el Estadio Monumental. La camiseta que utilizará la Selección argentina para la despedida de Messi. Adidas Este último encuentro será la despedida de Lionel Messi con la Albiceleste. El capitán argentino alcanzará su partido número 208 en una noche que promete un Monumental repleto para homenajear su trayectoria. Para este cruce histórico ante el conjunto africano, Argentina saltará a la cancha con una camiseta exclusiva en homenaje al capitán. El diseño toma como eje central el Sol de Mayo e incorpora finos detalles en dorado en el escudo de la AFA, los números, las terminaciones y las ramas de laureles que acompañan al icónico número 10.