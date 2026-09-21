El mensaje de Cindy Crawford a su hijo Presley Gerber dos meses antes de su muerte: "Estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido"

El hijo de la supermodelo y el empresario Rande Gerber falleció a los 27 años en una clínica de Los Ángeles.

El trágico desenlace de Presley Gerber causó conmoción en el entorno de la moda y el espectáculo.

La industria de Hollywood se encuentra conmocionada tras confirmarse la trágica noticia del fallecimiento de Presley Gerber a los 27 años. El hijo de Cindy Crawford, que había seguido sus pasos en la pasarela y en campañas de marcas internacionales, murió en un centro de rehabilitación de Los Ángeles donde permanecía internado.

A través de un corto comunicado enviado a los medios de comunicación, el portavoz de la familia pidió el mayor de los respetos y máxima privacidad para atravesar "este momento tan difícil y doloroso" . La pérdida de Presley dejó un vacío inmenso en su madre Cindy Crawford, su padre Rande Gerber y su hermana menor, la también modelo Kaia Gerber.

Si bien el entorno familiar optó por no dar detalles ni especificar las causas exactas del deceso, se confirmó que el joven se encontraba alojado en una institución de rehabilitación en la ciudad de Los Ángeles al momento de su muerte.

Presley Gerber falleció tras años de visibilizar de forma abierta sus batallas contra la ansiedad y las adicciones.

En los últimos años, el estado de salud de Presley atravesaba un período crítico . La combinación de adicciones a las sustancias y un frágil cuadro emocional derivó en este trágico desenlace que se conoció públicamente hace pocas horas.

Detrás de las luces del modelaje y las producciones, Presley Gerber libraba una dura y prolongada batalla contra sus problemas de salud mental. Lejos de ocultar su situación, utilizó sus redes sociales en varias oportunidades para hablar abiertamente de sus ataques de pánico recurrentes, la ansiedad severa y la dependencia a psicofármacos como los antidepresivos y el Xanax.

En su desesperada búsqueda por salir del pozo y recuperar el control de su vida, Gerber llegó a viajar a México para someterse a un tratamiento alternativo con ibogaína, una sustancia psicoactiva natural utilizada para reestructurar conexiones neuronales y mitigar los síntomas del síndrome de abstinencia.

Presley Gerber hablaba públicamente de sus problemas de salud mental y su proceso de recuperación. Instagram Cindy Crawford

En aquel momento, el joven modelo compartió con sus seguidores de Instagram el enorme temor que le producía el proceso, pero remarcó su determinación de "afrontar aquello de lo que había estado huyendo durante tanto tiempo".

Ese proceso fue acompañado de cerca por Crawford, quien nunca dudó en calificarlo públicamente como un "guerrero por haber atravesado el fuego para reencontrarse consigo mismo”, en un trayecto que se volvió aún más complejo tras sufrir dolorosas pérdidas personales durante el último año.

El mensaje de Cindy Crawford a su hijo en el último cumpleaños

Pese a las constantes recaídas y la dificultad del proceso, Cindy Crawford se mantuvo como un sostén incondicional para su hijo. Su postura pública fue siempre de un amor profundo, contención y la esperanza intacta de ver una recuperación definitiva.

Esa entrega quedó retratada el pasado mes de julio, cuando Presley cumplió 27 años. La supermodelo publicó en sus redes sociales una serie de postales de su infancia y momentos recientes juntos, acompañadas por un mensaje que hoy cobra una significa aún más fuerte: "Feliz cumpleaños. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, ¡pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te quiero".

La foto que acompañó la sentida publicación de cumpleaños. Instagram Cindy Crawford

El mensaje reflejó el orgullo de una madre que celebró cada intento de su hijo por superar sus adicciones y salir adelante. Tras conocerse la desgarradora noticia, la publicación se llenó de comentarios de apoyo y amor para la familia.