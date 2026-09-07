Industria: el porcentaje de empresas con atrasos en todos sus pagos alcanzó un récord y ya duplica al promedio histórico + Agregar ámbito en









Para paliar la situación, más de la mitad de las firmas aumentaron su endeudamiento y/o tuvieron que afrontar mayores costos financieros. Preocupa la débil demanda interna, el aumento de costos y la competencia desleal.

La industria manufacturera, en plena crisis. Argentina.gob.ar

Si bien la morosidad afecta principalmente a las familias, el atraso en los pagos también viene creciendo entre las empresas, y particularmente en la industria manufacturera. Para paliar la situación, las compañías se endeudan cada vez más y aumenta su exposición a mayores costos financieros.

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Según un nuevo informe de Indicadores Industriales y Expectativas, de la Unión Industrial Argentina (UIA), el 47,6% de las empresas reportó, en julio, dificultades para afrontar en su totalidad al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Asimismo, el porcentaje de firmas con atrasos en todos los pagos en simultáneo fue de 9,2%, el más alto desde que hay registros y muy por encima del promedio histórico (4%).

"Las mayores dificultades se dieron en el pago de impuestos y proveedores, lo que sugiere que las restricciones de liquidez se están trasladando hacia el financiamiento impositivo y comercial", detalló la entidad que nuclea a las empresas de uno de los sectores más importantes de la economía argentina.

Como consecuencia de este atraso en los pagos, el 56,2% de las empresas afectadas debió recurrir a financiamiento de corto plazo o aumentar su endeudamiento, mientras que el 53,2% enfrentó mayores intereses y costos financieros. De este modo, los márgenes de rentabilidad están cada vez más ajustados.

Demanda débil, aumento de costos y competencia desleal: tres problemas que preocupan a los industriales El principal problema que afronta la industria es la debilidad de la demanda interna. Casi la mitad de los encuestados respondió que la caída de la demanda es la preocupación central. De acuerdo con la encuesta de julio, el 49,7% de los participantes sufrió un retroceso en su facturación, lo cual representa la segunda cifra más elevada de los últimos nueve relevamientos, solo por detrás del dato de enero de este año. Asimismo, el panorama fue aún más preocupante entre las pymes.

El segundo factor que más inquieta a los industriales es el aumento de los costos. En julio ganó particular peso el incremento de los costos energéticos, resultado de la guerra en Medio Oriente. El tercer lugar fue ocupado por la competencia de productos importados. En ese marco, seis de cada diez empresas afirmaron que la competencia desleal tiene un impacto alto o muy alto en su actividad. La situación más frecuente relacionada a la competencia desleal, según afirman en el sector, es la fijación de precios "artificialmente bajos". En particular, los rubros más afectados por este motivo son el de textil e indumentaria, el de metales comunes y el de papel, cartón y madera. También están en estado de alerta la industria autopartista y la de caucho y plástico. Frente a este escenario, casi dos tercios de las empresas operó por debajo del uso de capacidad óptimo en julio. Hacia adelante, ocho de cada diez compañías no esperan alcanzar ese nivel durante el próximo año.

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