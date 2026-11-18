La inflación británica trepa a su máximo en un año, pero ceden las posibilidades de una suba de tasas + Agregar ámbito en









El dato coincidió con las expectativas de los analistas, pero por debajo de la estimación del propio Banco de Inglaterra. De esta manera, el aumento de combustibles y suba de impuestos al tabaco impulsaron la inflación, mientras los factores subyacentes estables alejan una próxima suba de tasas.

Inflación interanual: Alcanzó el 3,6% en octubre, su nivel más alto en un año, pero por debajo de lo esperado. Freepik

La inflación interanual británica escaló al 3,6% en octubre desde el 3,5% de septiembre y alcanzó su nivel más alto en un año, según cifras oficiales publicadas este miércoles.

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Sin embargo, los inversores redujeron sus apuestas por una suba de tasas del Banco de Inglaterra el próximo mes, dado que algunos componentes subyacentes presentaron signos de estabilidad.

El aumento del número de inflación coincidió con las expectativas de los economistas encuestados por Reuters, pero fue menor al incremento al 3,7% que el Banco de Inglaterra proyectó este mes, cuando aumentó las tasas de interés por primera vez en tres años.

Los inversores redujeron sus apuestas por una suba de tasas del Banco de Inglaterra el próximo mes, dado que algunos componentes subyacentes presentaron signos de estabilidad. Reuters. Dos indicadores subyacentes, la inflación subyacente y la inflación de los servicios, se mantuvieron estables cuando los economistas habían pronosticado que subiría.

"Los datos de inflación general de hoy, ligeramente más moderados, hacen menos probable una subida de las tasas de interés en diciembre, pero apenas cambian el panorama general", señaló David Rees, economista jefe de la gestora de fondos Schroders.

El detalle El Banco de Inglaterra prevé una inflación cercana al 5% en el segundo trimestre de 2027 debido al encarecimiento de la energía causado por la guerra de Irán. Los mercados asignaban una probabilidad algo menor a una suba de tasas el próximo mes, del 80%, frente al 90% anterior, pero seguían esperando entre tres y cuatro alzas de un cuarto de punto porcentual de aquí a finales del próximo año. El Banco de Inglaterra prevé una inflación cercana al 5% en el segundo trimestre de 2027 debido al encarecimiento de la energía causado por la guerra de Irán. La libra esterlina caía levemente frente al dólar estadounidense, mientras los futuros de los bonos del Estado se incrementaban ante el cambio en las expectativas sobre las tasas. El mayor precio de los combustibles y el aumento de los impuestos al tabaco, que este año entró en vigencia antes que en 2025, fueron los principales factores que impulsaron la inflación en octubre, según indicó la Oficina Nacional de Estadísticas.