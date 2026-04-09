Gran Bretaña persiguió tres submarinos rusos en un área estratégica del Atlántico Norte

Se trata de una zona vinculada a la seguridad energética y digital. El operativo, que duró cerca de un mes, incluyó el despliegue de una fragata, aeronaves de vigilancia, helicópteros y cientos de efectivos.

Gran Bretaña desplegó durante más de un mes un amplio operativo militar para seguir de cerca a tres submarinos de Rusia detectados en el Atlántico Norte , en proximidades de cables de comunicaciones y gasoductos clave. Así lo informó el ministro de Defensa británico, John Healey , quien denunció una supuesta “operación secreta” de Moscú en una zona considerada estratégica para la seguridad energética y digital del país.

Durante una conferencia de prensa detalló que la Marina Real británica, junto con fuerzas aliadas —entre ellas Noruega—, rastreó los movimientos de un submarino de ataque y dos unidades especializadas en espionaje submarino.

“ Desplegamos nuestras fuerzas armadas para seguir y disuadir cualquier actividad maliciosa ”, afirmó y subrayó que las embarcaciones rusas operaban en aguas cercanas a Gran Bretaña. El operativo incluyó el despliegue de una fragata, aeronaves de vigilancia, helicópteros y cientos de efectivos.

“Les hicimos saber que sus movimientos no eran encubiertos, como había planeado el presidente Vladimir Putin , y que su intento de operación secreta había sido descubierto”, sostuvo el ministro. De acuerdo con Londres, los submarinos abandonaron la zona tras semanas de seguimiento.

Healey aclaró que no existen pruebas de que se hayan producido daños en la infraestructura submarina , aunque advirtió que cualquier intento de ese tipo “no será tolerado y tendrá graves consecuencias”. El episodio vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los cables submarinos y gasoductos , considerados infraestructuras críticas a nivel global.

submarino.jpg La Marina Real británica, junto a fuerzas aliadas, rastreó los movimientos de un submarino de ataque y dos unidades especializadas en espionaje submarino.

En el caso de Gran Bretaña, la dependencia es especialmente alta: más del 90% del tráfico diario de internet del país circula a través de cables submarinos, mientras que gran parte de su suministro energético depende de gasoductos que lo conectan con Noruega. En total, alrededor de 60 cables llegan a territorio británico desde el Atlántico y el Mar del Norte, integrando una red global que supera los 600 cables y más de 140.000 kilómetros de extensión.

Estas conexiones, fundamentales para la economía digital y el abastecimiento energético, son difíciles de proteger en toda su extensión, lo que las convierte en un blanco potencial en escenarios de conflicto o “guerra híbrida”.

Las autoridades británicas señalaron que los submarinos detectados incluirían unidades vinculadas al programa ruso de investigación en aguas profundas, conocido como GUGI. Este organismo, dependiente del Ministerio de Defensa ruso, opera submarinos especializados capaces de descender a grandes profundidades y manipular infraestructura en el lecho marino.

Reino Unido pedirá que el estrecho de Ormuz quede libre de peajes y pidió sumar a Líbano al alto el fuego

Reino Unido pedirá que el estrecho de Ormuz quede libre de peajes, luego de un anuncio de Irán durante la guerra con EEUU, al sostener que "las libertades fundamentales de los mares no deben ser retiradas unilateralmente". Además, quiere sumar a Líbano al alto el fuego que estableció la nación persa con la gestión de Donald Trump.

Las declaraciones sobre cómo manejar la principal ruta marítima de petróleo llegaron de parte de la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, quien hablará este jueves en un acto en Mansion House, en Londres, para sostener que "no debe haber un retorno al conflicto" después del alto el fuego anunciado por Trump a última hora del martes.

Además, detalló que el tránsito debe ser gratuito, en respuesta a la presión ejercida por Irán para controlar esta vía navegable de vital importancia. Antes de la guerra entre EEUU, Israel e Irán, que se dio el 28 de febrero de este año, el estrecho se consideraba oficialmente una vía navegable internacional.