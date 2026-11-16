Las canastas de crianza subieron 3,6% en octubre: cuánto cuesta mantener a un hijo + Agregar ámbito en









El costo de criar a los niños aumentó más que la inflación general y se movió en sintonía con la suba de las canastas básicas.

El costo de criar a niños de hasta 12 años subió 3,6% en octubre. Asic

El costo de las canastas de crianza subió por encima de la inflación general y en sintonía con los números arrojados por las canastas básicas que miden las líneas de indigencia y pobreza. Todos los segmentos estuvieron presionados durante el mes pasado.

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Para los bebés menores al año, el costo reportado por el INDEC fue de $591.320, un 3,6% por encima de la cifra que había informado en septiembre. Para los niños de entre 1 y 3 años, el aumento general también fue del 3,6%, para ubicarse en los $704.198.

En el segmento de entre 4 y 5 años la suba fue mayor, del 3,6%, hasta los $600.445, mientras que la corrección tuvo la mista variación con aquellos que tienen la responsabilidad de criar niños de entre 6 y 12 años, que llegó a $754.869.

Todos los números se desprenden de un nuevo informe de Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

Cabe remarcar que, para el cálculo del costo de los bienes y servicios, el INDEC toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), según las necesidades de cada grupo etario. Esta canasta, que es utilizada como umbral de pobreza, contiene tanto los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).

Canastas e inflación en octubre El costo de las canastas básicas tuvo en octubre su mayor aumento desde inicios de año. Tanto la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, como la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, subieron por encima de la inflación general que fue del 2,2%. La CBT escaló 3,5% en el décimo mes del año, lo cual significó la variación más elevada desde enero. De este modo, una familia compuesta por dos adultos jóvenes y dos niños en edad de primaria necesitó un ingreso mínimo de $1.690.000 para no ser considerada pobre.