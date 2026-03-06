China avanza en el desarrollo de taxis voladores y realiza un vuelo de demostración para 10 pasajeros

Se trata de una especie de dron gigantesco de 17 metros de largo y 3 de alto. Su fin es poder usarse para trasladar personas y sus desarrolladores esperan la aprobación de regulaciones.

Una aeronave eléctrica en China para 10 pasajeros dará un vuelo de demostración, como parte de una hazaña que dejará entrever cómo podrían ser los taxis voladores en el futuro . Se trata de una especie de dron gigantesco desarrollador para trasladar personas y sus desarrolladores esperan la aprobación de regulaciones antes de pasar a funcionar oficialmente.

El vehículo de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL por su acrónimo en inglés) consta de cinco toneladas de peso y es considerada la aeronave eléctrica más grande que se haya construido hasta ahora al menos en el gigante asiático.

La nave mide 17,1 metros de largo y 3,3 metros de alto y puede mantenerse en el aire durante una hora sin necesidad de recargarse. La idea es que, con el tiempo, pueda convertirse en un taxi volador, aunque la industria y los expertos creen que aún falta para que eso llegue a ocurrir.

AutoFlight realizó recientemente un vuelo de demostración para AP en sus instalaciones de pruebas de vuelo a baja altitud. El personal trasladó al Matrix de un hangar hacia un helipuerto.

aeronave electrica china La nave Matrix fue desarrollada por la empresa china AutoFlight y dará su vuelo de demostración en la ciudad de Kunshan. WIRED

Cuándo podría volverse un taxi volador

Sobre la posibilidad de que esta aeronave pueda convertirse en "un taxi volador", el vicepresidente sénior de AutoFlight Steven Yang sostuvo que “es una buena pregunta, pero me resulta muy difícil de responder".

La empresa ya cuenta con una versión de 2 toneladas con capacidad para dos pasajeros, pero sigue a la espera de recibir las certificaciones necesarias. Yang señaló que AutoFlight espera obtener un certificado de los reguladores para el próximo año, lo que significa que las autoridades confirmarían que el diseño de la aeronave cumple con las normas de seguridad.

Pero aún necesitaría de otras aprobaciones regulatorias para recibir un certificado de operador que le permita a la aeronave transportar pasajeros. Sin embargo, Matrix sigue siendo un prototipo y AutoFlight no es la única empresa china que construye aeronaves eVTOL.

Una de ellas, EHANG -con sede en la provincia de Guangdong- ya fue certificada por las autoridades para ofrecer servicios comerciales de transporte de pasajeros, los cuales aún no se llevan a cabo. Además de los permisos, aún no hay taxis voladores en los cielos debido a la necesidad de instalaciones que los respalden.