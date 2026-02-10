Inflación enero 2026: cuáles fueron los productos básicos que más subieron y bajaron + Seguir en









Entre los rubros más afectados por la suba de precios se destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,7%) y hubo casos que llegaron al 100% de suba en tan solo un mes.

Las verduras entre lo que más subió en el mes.

La inflación se aceleró por quinto mes consecutivo y se ubicó en el 2,9% durante enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Entre los rubros más afectados por la suba de precios se destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,7%). En tanto, comunicación y vivienda también se ubicaron por encima del promedio: alcanzaron el 3,6% y 3%, respectivamente.

Entre los productos que más aumentaron en el mes, según la medición del GBA, se destacó con fuerza el rubro de frutas y verduras.

El caso más llamativo fue el del tomate, que registró un inédito salto del 92,6%. Le siguieron la naranja, con un alza del 30,1% en enero; la papa, que avanzó 29,6% en el mismo período; la lechuga, con un incremento del 21,1%; y, finalmente, la manzana, que subió 18,6%.

En contraste, algunos alimentos mostraron bajas de precios en enero, aunque con un impacto limitado en la canasta. La banana encabezó las caídas con un retroceso del 8,2% mensual, seguida por la batata (−2,1%) y los huevos de gallina, que bajaron 2,4%. También registraron descensos menores la cebolla (−0,6%) y la harina de trigo común (−0,4%).

De todos modos, estas bajas puntuales no lograron compensar las fuertes subas en frutas y verduras, en especial el salto del tomate, la papa y la naranja, que terminaron empujando al alza al rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor incidencia en la inflación de enero.

El dato de la inflación de enero se realizó nuevamente en base a la canasta de bienes y servicios de 2004/05, en medio de la polémica por la salida del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) que debería haber debutado este martes, pero que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, decidió que no viera la luz. Cabe resaltar que, en medio de la polémica, renunció el titular del instituto Marcos Lavagna.





