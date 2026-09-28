Más de la mitad de los argentinos cree que la situación económica es mala, rechazan la gestión de Javier Milei y prefieren un cambio de Gobierno en 2027

Un relevamiento nacional mostró una mirada negativa sobre el presente del país: el 57% desaprueba al Ejecutivo y el 58% se inclina por otra administración.

La mayoría de los argentinos evalúa de manera negativa el escenario económico, político y social del país , mientras crece el rechazo a la gestión de Javier Milei y la preferencia por un recambio en 2027, según reveló el Monitor Socio-Político de septiembre elaborado por OPSA a nivel nacional.

El estudio muestra que el 53% califica como mala o muy mala la situación económica , frente a un 28% que tiene una valoración positiva y un 19% que la considera regular. A su vez, el 56% sostiene que la economía empeoró respecto de hace un año y apenas el 36% observa una mejora.

Las perspectivas hacia adelante tampoco muestran un escenario mayoritariamente optimista. El 50% considera que la economía nacional empeorará durante los próximos 12 meses , mientras que el 39% espera una recuperación y el 11% cree que permanecerá sin cambios. Dentro del segmento más pesimista, un 35% anticipa que “empeorará mucho”.

La percepción sobre el bolsillo personal es menos negativa que la mirada sobre el conjunto del país. El 40% califica de forma negativa su situación económica personal y familiar , contra un 34% que la evalúa positivamente y un 26% que la considera regular.

La falta de trabajo y los bajos salarios encabezan la agenda de problemas, con 55% de menciones cada uno.

En ese contexto, el relevamiento identificó cuáles son los principales problemas señalados por los encuestados:

Falta de trabajo y desempleo: 55%.

Bajos salarios: 55%.

Funcionamiento de la Justicia: 54%.

Corrupción: 54%.

Inseguridad y delincuencia: 51%.

Falta de educación: 50%.

Pobreza: 42%.

Medidas de ajuste de Milei: 40%.

Inflación: 27%.

La consulta permitía seleccionar más de una respuesta, por lo que los porcentajes no son excluyentes. Además, las prioridades presentan diferencias importantes según el voto en el balotaje de 2023.

Más de la mitad desaprueba la gestión de Javier Milei

La evaluación del Gobierno también presenta un balance negativo: el 57% desaprueba la administración de Javier Milei y el 43% la aprueba. Entre quienes votaron a La Libertad Avanza en el balotaje de 2023, el respaldo alcanza el 79%, mientras que un 21% la rechaza. Entre los electores de Unión por la Patria, la desaprobación llega al 97%.

La imagen del Presidente sigue una tendencia similar. Sobre el total de la muestra, Milei registra un 43% de imagen positiva, mientras que su valoración negativa alcanza el 57%. El estudio también refleja una fuerte polarización según el voto previo.

Elecciones 2027: el 58% prefiere un cambio de Gobierno

De cara a las próximas presidenciales, el 58% de los consultados manifestó que prefiere un cambio de Gobierno en 2027, mientras que el 42% se inclina por la continuidad. Entre quienes votaron a Milei en 2023, el 78% quiere que continúe la actual administración y el 22% busca un recambio.

La diferencia se amplía al analizar los resultados por género. Entre las mujeres, el 68% prefiere un cambio y el 32% la continuidad. Entre los varones, en cambio, el 53% opta por la continuidad y el 47% por una nueva administración.

El Monitor Socio-Político de OPSA fue realizado en septiembre de 2026 sobre una muestra nacional de 3.031 casos, con un margen de error informado de ±2% y un nivel de confianza del 95%.