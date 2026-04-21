Inflación y nivel de vida en Sudamérica: qué país ofrece mejor poder adquisitivo y en qué lugar quedó Argentina

Un informe privado comparó salarios, precios, vivienda, alimentos y servicios en seis países de la región. Chile lidera en ingresos promedio, Uruguay aparece como el más caro y Argentina combina salarios altos con costos elevados en varios rubros.

Focus Market comparó precios en los principales países de Latam. Chile y Uruguay lideran los más caros.

El costo de vida en Sudamérica presenta fuertes diferencias según el país analizado. Un informe privado comparó salarios promedio, precios de alimentos, vivienda, servicios, transporte e indumentaria en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia para medir dónde el ingreso mensual alcanza más y qué economías muestran mayor presión sobre el bolsillo.

El estudio, elaborado por Focus Market, concluyó que Chile encabeza la región en nivel salarial, mientras que Uruguay aparece como el mercado más caro en varios rubros. Argentina, en tanto, se ubica entre los países con mayores ingresos promedio, aunque también muestra precios elevados en consumo masivo y gastronomía.

El salario promedio mensual en dólares presenta una brecha considerable entre países. Chile lidera con u$s1.518 mensuales , seguido por Argentina con u$s1.293 y Uruguay con u$s1.273. Más atrás aparecen Brasil con u$s621, Bolivia con u$s608 y Paraguay con u$s598, el menor ingreso del relevamiento. La diferencia de ingresos explica buena parte del poder adquisitivo relativo, especialmente cuando se compara con los costos de alimentación y vivienda. Vale destacar que el salario en dólares subió, mientras que los salarios medidos en pesos bajaron por el aumento de la inflación.

En alimentos básicos, Uruguay muestra el costo mensual más alto para una familia tipo, con u$s650. Le siguen Chile con u$s520 y Argentina con u$s478. Brasil registra u$s391, mientras que Paraguay y Bolivia aparecen como los países más económicos, con u$s374 y u$s350 respectivamente.

Sin embargo, al medir cuánto representa esa canasta sobre el salario promedio, el panorama cambia. E n Chile y Argentina equivale al 34% y 37% del ingreso mensual. En Brasil y Paraguay trepa al 63%, mientras que en Bolivia alcanza el 58%.

Argentina, cara en varios productos

El informe señala que Argentina aparece entre los países más caros en distintos alimentos cotidianos. El kilo de carne vacuna ronda los u$s14,5, muy por encima de Brasil y Bolivia. El pan se ubica 77% por encima del promedio regional y el café molido duplica valores observados en mercados vecinos. En contrapartida, algunos productos locales mantienen competitividad: el vino está 18% por debajo del promedio regional, las papas 36% más baratas y el arroz también se ubica por debajo de la media.

El costo combinado de alquiler, luz, gas, agua, internet y transporte vuelve a ubicar a Uruguay como el país más caro, conu$s1.447 mensuales.

Chile aparece segundo con u$s1.113, mientras que Paraguay, Argentina y Brasil se mueven en una franja de entre u$s874 y u$s921. Bolivia vuelve a resultar la opción más barata con u$s789.

En Argentina, el alquiler aparece como el más bajo de la muestra, 28% inferior al promedio regional. No obstante, transporte público, taxis e internet muestran valores elevados. El servicio de internet domiciliario, por ejemplo, supera en 97% la media de los países relevados.

El estudio también midió el costo de una comida rápida familiar y una cena en restaurante medio. En Argentina, una salida de comida rápida para cuatro personas ronda los u$s48, similar a Uruguay. En Paraguay cuesta u$s22 y en Brasil u$s27.

Para una cena para dos personas en restaurante medio, Argentina asciende a u$s56 y se ubica entre los mercados más caros de la región, prácticamente al nivel de Uruguay.

unnamed El estudio también midió el costo de una comida rápida familiar

Casa propia: acceso cada vez más difícil

En vivienda, Uruguay vuelve a liderar con propiedades promedio superiores a u$s586.000 en zonas céntricas. Chile se ubica cerca de u$s415.000, Argentina en torno a u$s324.000 y Brasil en u$s306.000. Bolivia y Paraguay presentan precios más bajos, entre u$s208.000 y u$s303.000.

Según el informe, una persona con salario promedio necesitaría cerca de 20 años de ahorro total para comprar una vivienda en Argentina o Chile. En otros países, el plazo supera incluso los 40 años.

Al sumar alimentación, vivienda, transporte, indumentaria y ocio, el estudio estimó cuánto ingreso mensual se necesita para cubrir los gastos de una familia. Uruguay encabeza con u$s3.350, seguido por Chile con u$s2.570 y Argentina con u$s2.350. Luego aparecen Paraguay con u$s2.070, Brasil con u$s2.020 y Bolivia con u$s1.810.

unnamed (1) Comparativa de precios según Focus Market

“El problema, claro, es que el sueldo promedio real en la mayoría de estos países queda bastante por debajo de esos umbrales. Homero en Springfield al menos tiene trabajo fijo, antigüedad y un sindicato que lo respalda. En buena parte de Sudamérica, cubrir el costo de vida de una familia de cinco con un solo ingreso sigue siendo, para la mayoría, una cuenta que no cierra”, cerró Damián Di Pace, Director de la Consultora Focus Market comparando una familia tipo con la familia de Los Simpsons.