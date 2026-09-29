Cancillería alertó por los riesgos de alistarse en fuerzas armadas extranjeras + Agregar ámbito en









El Gobierno advirtió sobre casos de fallecimientos, desapariciones y restricciones a la libertad personal de argentinos que se incorporaron a fuerzas de otros países involucradas en conflictos armados.

Cancillería alertó por los riesgos de alistarse en fuerzas armadas extranjeras.

La Cancillería Argentina alertó este martes sobre los riesgos que implica el alistamiento voluntario de ciudadanos argentinos en fuerzas armadas extranjeras involucradas en conflictos armados internacionales.

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A través de un comunicado oficial bajo el título “Riesgos del alistamiento de argentinos en fuerzas armadas extranjeras”, el organismo señaló que durante el último tiempo se registró un aumento de casos de fallecimientos, desapariciones, restricciones a la libertad personal y distintas situaciones de vulnerabilidad, además de dificultades para abandonar las fuerzas una vez concretado el ingreso.

Ante este escenario, la Cancillería recomendó extremar las precauciones frente a ofertas de empleo difundidas en redes sociales, plataformas digitales y otros medios que estén vinculadas con actividades militares o con supuestas tareas civiles en zonas de conflicto.

pic.twitter.com/G1igIaLgy5 — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) September 29, 2026 El organismo advirtió que este tipo de propuestas, aun cuando sean presentadas como empleos civiles, pueden derivar en muchos casos en la firma de contratos de carácter militar.

Las dificultades para recibir asistencia consular La Cancillería también señaló que la asistencia consular puede verse seriamente limitada en escenarios de conflicto armado, tanto por las condiciones establecidas en los contratos que los ciudadanos suscriben con fuerzas armadas extranjeras como por las restricciones de acceso existentes en el terreno.

En ese sentido, explicó que los argentinos que se encuentren en una situación de emergencia y necesiten asistencia consular pueden recurrir a la representación argentina correspondiente al país donde se encuentren. En el caso de países que no cuenten con representación argentina residente, deberán dirigirse a la embajada concurrente que corresponda.

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