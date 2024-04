La economía de la casa común

Porque en estos tiempos se sigue enseñando que la “economía es la administración de los recursos escasos”, definición que David Ricardo había refutado en 1816 en su libro Principios de Economía Política y Tributación” ya que él pone el acento en que el objeto de estudios de la economía política debe ser las mercancías reproducibles que se pueden aplicar trabajo. El trabajo crea valor. El trabajo como ordenador de la comunidad. Pero si no se crea trabajo, entonces no hay orden económico ni social ¿Qué atenta contra ese orden deseado? El ajuste fiscal, la suba de tarifas, el ajuste de los salarios, que en estos tres ya tuvo como resultado un aumento en la pobreza. Lo que atenta contra la máxima de un pensador como Alberdi “gobernar es poblar”, en el sentido que “poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente, como ha sucedido en los Estados Unidos”. El ajuste presupuestario en la universidad -y la comunidad- es claramente un atentado no solo contra la educación porque “sin universidad no hay ciencia”. Ese desarrollo de la ciencia y la tecnología articulada con el sector productivo es lo que permite “enriquecer” y “engrandecer” a una nación.

Retomamos esta idea de “Estados Unidos”, el reparto de tierras -distribución, reforma- fue para el que la trabaja, aunque eso significo el avance al oeste y al sur desterrando a las comunidades indígenas para el asentamiento de los Farmers, pilar de la sociedad estadounidense. En el caso argentino, con el mismo avance así el sur, el reparto de tierras fue para un puñado de familias, en el caso de la Patagonia (Bullrich Puerreydon, Anchorena, Braun Menendez, Martinez de Hoz, etc.).

El gobierno tiene que planificar su política económica, el gobierno debe “organizar la esperanza”, en caso de que no lo hiciera, la comunidad misma debe hacerlo, donde uno de sus pilares es la universidad pública. Ante la crisis económico y social, las casas de estudios pueden aportar soluciones, condicionar su desarrollo y espacio es solo aceptar que la solución vendrá de “afuera”. El afuera es un producto que contiene ciencia y tecnología, desarrollado por una empresa (pública-privada, privada). Lo que el presidente denomino Monopolio Benefactor en Davos. Los monopolios no planifican en base a los resultados sociales, lo demostraron durante todo el siglo XIX y XX ¿Por qué lo harían ahora?

En este debate, de quien industrializa y como, además sumaron otros puntos relevantes para el cuidado de la casa común, una crítica a las teorías económicas que no nunca “aterrizan” que solo son abstracciones, como “ordenar la macro”. El Papa propone hacer “lío en las universidades” que no es otra cosa que abrir al dialogo, al debate, enriquecer el pensamiento critico del momento actual critico en lo económico y social.

El proceso de degradación tiene que ver con la “ética” imperante, el presidente Javier Milei como representante de una nación comento en una entrevista que “el ajuste lo va a pagar la política y no la gente”. La devaluación de diciembre de 2023 implico una disparada en los precios, ajuste de salario, ya que el gobierno propone que se actualicen salarios por debajo de la inflación, más suba de tarifas (combustibles, se viene ganancias, cuota de colegio, etc.). En Argentina en 2015 había alrededor de 2,5 millones de personas en esta situación. La gestión de Macri-Caputo-Dujovne-Sturzenegger-Bullrich y Marco Peña Braun, duplico el hambre en Argentina, entre 2020-2023 el hambre no creció, pero se mantuvo constante, con estas medidas del gobierno de Milei-Macri el hambre y pobreza ha crecido. Se construye así una ética de la mentira ¿Cerraron el banco central? Que era el causante de la inflación, no, dicen que lo están saneando mientras este primer trimestre subió la deuda publica en 16.000 millones de dólares. Es por el incremento de la deuda que se ajusta por inflación ¿Bajo la inflación? No, está en 288% (mar24).

No obstante, el Papa les planteo a los rectores que transmitan a los estudiantes “no tengan miedo de dialogar sobre política”, no se puede ser “un estudiante de laboratorio, lo político pensando como una función noble porque lleva adelante los procesos de desarrollo, tienen que meterse en la discusión y formarse en la política con los valores que enseña la Universidad”. Política para servir, no para aprovecharse.

Otro punto de esta conversación fue repensando a Juan Pablo II que decía: Economía social de Mercado, Justicia Social de mercado. Lo que deja en claro que “Sin justicia social no se puede pensar el desarrollo de un país ni de una persona”.

Por el último, como lo define la economista Lucia Cirmi, en su libro, “Economía para sostener la vida”, podemos sintetizar el cuidado y el trabajo: “El trabajo de cuidado incluye las tareas que hacemos dentro y fuera del hogar para cuidar de otras personas dependientes (niños y adultos mayores) u otras personas independientes, desde limpiar la casa, planchar, cocinar, hasta acompañar a los niños a la escuela, a los abuelos al médico, cuidar de un familiar enfermo o simplemente no dejar solo a alguien en casa. Incluye tanto las tareas de cuidado directo de otros (por ejemplo, de un bebé) como lo gestión del cuidado (la contratación de servicios) Se trata de las tareas necesarias para mantener el hogar como un lugar posible del cual salir a trabajar y también para preparar desde allí la futura fuerza de trabajo”.

Esto retoma la tradición de la economía política que conversaban los “liberales” como Richard Cantillon en el capitulo XI “De la paridad o relación entre el valor de la tierra y el valor de trabajo” ya que señalaban que había “un tiempo” que se dedica a cuidar a los hijos por enfermedades y alimentarse de la tierra, los alimentos que precisan esos niñxs para crecer. Mientras el gobierno se aumenta sueldos, hoy hay niños en la pobreza con problemas de alimentación, será un futuro con menos fuerza de trabajo preparada, formada y que tal vez no puedan acceder a la universidad pública.

Por Ernesto Matos