Plazo fijo con tasas por el piso: así operan los principales bancos hoy, jueves 4 de diciembre 2025

Varios bancos ofrecen tasas por debajo del 25% anual y los rendimientos en pesos para depósitos a 30 días se achican.

Las tasas de interés de los plazos fijos no remontan. Depositphotos

Los ahorristas argentinos que buscan guardar sus pesos sin muchos sobresaltos vuelven a mirar los plazos fijos, aunque con cautela. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los rendimientos que ofrecen los bancos más grandes del país para depósitos online a 30 días son modestos.

Esa baja en las tasas deja a muchos ahorristas con la sensación de que el plazo fijo ya no rinde como antes. Con la inflación pisando fuerte, el dinero estacionado en un plazo fijo a veces parece perder poder adquisitivo, y eso genera dudas sobre si conviene o no ir por esa opción. Pero como muchas voces del sistema financiero advierten que vale la pena chequear banco por banco antes de meter la plata.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 4 de diciembre El BCRA publica diariamente una tabla con las Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos online a 30 días, tanto para clientes como para no clientes. Así están los porcentajes correspondientes al jueves 4 de diciembre:

Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 22%

: 22% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 24%

: 24% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 26%

: 26% ICBC : 26,5%

: 26,5% Banco Macro : 26%

: 26% Banco Ciudad: 24%