Los ahorristas argentinos que buscan guardar sus pesos sin muchos sobresaltos vuelven a mirar los plazos fijos, aunque con cautela. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los rendimientos que ofrecen los bancos más grandes del país para depósitos online a 30 días son modestos.
Plazo fijo con tasas por el piso: así operan los principales bancos hoy, jueves 4 de diciembre 2025
Varios bancos ofrecen tasas por debajo del 25% anual y los rendimientos en pesos para depósitos a 30 días se achican.
Esa baja en las tasas deja a muchos ahorristas con la sensación de que el plazo fijo ya no rinde como antes. Con la inflación pisando fuerte, el dinero estacionado en un plazo fijo a veces parece perder poder adquisitivo, y eso genera dudas sobre si conviene o no ir por esa opción. Pero como muchas voces del sistema financiero advierten que vale la pena chequear banco por banco antes de meter la plata.
Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 4 de diciembre
El BCRA publica diariamente una tabla con las Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos online a 30 días, tanto para clientes como para no clientes. Así están los porcentajes correspondientes al jueves 4 de diciembre:
- Banco de la Nación Argentina: 25%
- Banco Santander: 21%
- Banco Galicia: 22%
- BBVA: 23%
- Banco Credicoop: 24%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 26%
- ICBC: 26,5%
- Banco Macro: 26%
- Banco Ciudad: 24%
