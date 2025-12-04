SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de diciembre 2025 - 10:48

Plazo fijo con tasas por el piso: así operan los principales bancos hoy, jueves 4 de diciembre 2025

Varios bancos ofrecen tasas por debajo del 25% anual y los rendimientos en pesos para depósitos a 30 días se achican.

Las tasas de interés de los plazos fijos no remontan.

Depositphotos

Los ahorristas argentinos que buscan guardar sus pesos sin muchos sobresaltos vuelven a mirar los plazos fijos, aunque con cautela. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los rendimientos que ofrecen los bancos más grandes del país para depósitos online a 30 días son modestos.

Esa baja en las tasas deja a muchos ahorristas con la sensación de que el plazo fijo ya no rinde como antes. Con la inflación pisando fuerte, el dinero estacionado en un plazo fijo a veces parece perder poder adquisitivo, y eso genera dudas sobre si conviene o no ir por esa opción. Pero como muchas voces del sistema financiero advierten que vale la pena chequear banco por banco antes de meter la plata.

Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 4 de diciembre

El BCRA publica diariamente una tabla con las Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos online a 30 días, tanto para clientes como para no clientes. Así están los porcentajes correspondientes al jueves 4 de diciembre:

  • Banco de la Nación Argentina: 25%
  • Banco Santander: 21%
  • Banco Galicia: 22%
  • BBVA: 23%
  • Banco Credicoop: 24%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 26%
  • ICBC: 26,5%
  • Banco Macro: 26%
  • Banco Ciudad: 24%

