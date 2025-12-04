Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google sobre el deporte en 2025 + Seguir en









Los argentinos estuvieron muy activos en la web con las búsquedas sobre tendencias en el mundo del deporte. Entre las principales, estuvieron el Mundial de Clubes, Franco Colapinto y el Mundial Sub-20.

Qué fue lo que los argentinos más buscaron sobre el deporte en Google en 2025

El informe de “El año en búsquedas”, que Google publica todos los años, reveló que el deporte fue uno de los grandes motores de interés de los usuarios argentinos durante 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre competencias globales, la actuación de la Selección y el ascenso de nuevas figuras fueron las consultas deportivas ocuparon los primeros lugares del ranking, según la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, el Mundial de Clubes fue el término deportivo más buscado del año y el acontecimiento de mayor crecimiento en la plataforma, impulsado por la participación de Boca y River y la final entre Chelsea y PSG. También se destacaron el Mundial Sub-20 —con Argentina finalista— y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que mantuvieron picos de atención durante todo el calendario.

A nivel individual, Franco Colapinto se consolidó como la figura argentina más consultada del año, por encima de artistas y políticos, mientras que Ander Herrera apareció entre las personalidades más buscadas tras su incorporación a Boca. En el plano local, los partidos del fútbol argentino y los cruces de la Selección completaron un año con fuerte presencia deportiva en el buscador.

Eventos deportivos más buscados Copa Mundial de Clubes

Copa Mundial Sub-20

Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol

Champions League

Wimbledon Términos deportivos destacados en tendencias generales Copa Mundial de Clubes

Selección Argentina Sub-20

PSG

Franco Colapinto

Figuras deportivas más buscadas

Franco Colapinto (Nº1 del ranking general)

Ander Herrera (Nº6 en la lista de personas)

Locomotora Oliveras (en “In Memoriam”)

Miguel Ángel Russo (en “In Memoriam”) Partidos de fútbol con mayor volumen de búsquedas Boca - River

Argentina - Brasil

River - Platense

Racing - River

Boca - Independiente

River - Independiente del Valle

Auckland City - Boca (Mundial de Clubes)

Bayern Múnich - Boca

Argentina - Colombia

Barracas Central - Boca